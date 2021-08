Dva dni po pôrode sa u ženy objavil zvláštny príznak: FOTO nezvyčajnej telesnej zmeny

LISABON - Pôrod môže vyvolať množstvo zvláštnych telesných zmien, ale pre ženu z Portugalska boli symptómy po tehotenstve obzvlášť kuriózne. Začala totiž dojčiť z podpazušia. Podľa lekárov ale vraj nejde o žiadnu novinku. Vysvetlili, ako je možné, že sa prsné tkanivo dostalo do podpazušia.

Dvadsaťšesťročná žena povedala lekárom, že dva dni po pôrode sa u nej objavila bolesť v pravom podpazuší. Píše sa o tom v správe zverejnenej koncom júla v časopise The New England Journal of Medicine. Keď lekári oblasť skúmali, našli pod pazuchou okrúhlu hmotu. Po stlačení sa z nej prekvapivo uvoľnil biely výtok, píše sa v správe nemocnice Hospital de Santa Maria v Lisabone. Pacientke diagnostikovali polymastiu, čiže prítomnosť extra prsného tkaniva v tele. Podľa dokumentu z roku 1999 zverejneného v časopise Mayo Clinic Proceedings sa šesť percent žien narodí s takýmto "doplnkovým" prsným tkanivom. V niektorých prípadoch obsahuje bradavku alebo dvorec.

Tento stav nastáva počas vývoja plodu, keď sa prekurzorové bunky mliečnych žliaz tvoria pozdĺž prsného hrebeňa alebo mliečnej línie, ktorá prechádza z podpazušia do slabín na oboch stranách tela. Obvykle tieto hrebene zmiznú všade okrem prsníka. Ale keď sa tak nestane, telu zostane zvyškové prsné tkanivo. Ak doplnkové prsné tkanivo nemá bradavku alebo dvorec, ženy si nemusia uvedomiť, že ho vôbec majú, pokiaľ neotehotnejú alebo nezačnú dojčiť. V tomto mieste sa mlieko dostane do pomocného prsného tkaniva rovnako ako do typického prsného tkaniva a ženám môže v tejto oblasti spôsobiť opuch alebo bolesť.

Zdroj: Getty Images

Niektoré ženy môžu dokonca materské mlieko odsávať z prsného tkaniva. V prípade Portugalčanky sa lekári uistili, že stav je benígny. Pri rutinnom skríningu rakoviny prsníka bude ešte potrebné extra prsné tkanivo vyšetriť na rakovinu rovnako ako typické prsné tkanivo. Nie je jasné, či bola žena schopná dojčiť alebo odsávať mlieko z extra tkaniva.