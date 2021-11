Uznávaný imunológ radí: Toto je najväčšie riziko počas cestovania, keď zúri pandémia KORONAVÍRUSU

NEW YORK - Kým vlani väčšina ľudí trávila vianočné sviatky v pohodlí domova a nikam necestovala, vďaka vakcínam môže byť situácia tento rok iná. Niekoľko odborníkov z oblasti zdravotníctva dokonca povzbudilo ľudí, aby sa počas sviatkov stretli s rodinou či priateľmi. Varujú však pred možnými rizikami, na ktoré by mali myslieť aj očkovaní.

Viacero odborníkov vrátane riaditeľky Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Rochelle Walenskyovej si myslí, že počas tohtoročných vianočných sviatkov môžete pokojne vyraziť za svojou rodinou či známymi. To však neznamená, že pri cestovaní neexistujú žiadne riziká, aj keď ste zaočkovaní. Poradca Bieleho domu pre pandémiu Anthony Fauci minulý týždeň v podcaste denníka The New York Times diskutoval o aktuálnom stave pandémie v USA aj o tom, čoho by sa jednotlivci mali práve teraz obávať.

Čo sa týka sviatočného cestovania, Fauci uznal, že tento rok je situácia úplne iná ako vlani. Odborník na infekčné choroby priznal, že Vianoce 2020 prvýkrát za posledných tridsať rokov netrávil so svojimi dcérami. Očkovanie však pomohlo výrazne zmierniť riziká zhromažďovania sa počas sviatkov. "Ak ste zaočkovaná osoba, vaša rodina je tiež zaočkovaná a ste v situácii, keď sú ľudia, s ktorými prichádzate do kontaktu, zaočkovaní, môžete prežiť veľmi dobré sviatky," vyhlásil.

Zdroj: Getty Images

Rizikový je celý proces cestovania

Stále je však dôležité vedieť, kde sa pri cestovaní môžete dostať do problémov. Podľa Fauciho je momentálne najväčším rizikom "celý proces cestovania, interakcie a miešanie sa s ľuďmi". Samotný let však podľa neho až taký riskantný nie je. Je to najmä preto, že vzduch v kabínach lietadla je silne filtrovaný a zvyčajne bezpečnejší ako väčšina vnútorných prostredí. Vzduch v kabíne sa úplne mení v priemere každé tri minúty, keď je lietadlo vo vzduchu, povedal pre National Geographic Bjoern Becker, hlavný riaditeľ produktového manažmentu pre pozemné a digitálne služby leteckých spoločností Lufthansa Group.

Zdroj: Getty Images

Niektorí virológovia ale aj napriek tomu odporúčajú, aby ste počas pandémie boli v lietadlách opatrnejší. Šéf oddelenia infekčných chorôb na Univerzite v Buffale Thomas Russo poznamenal, že v lietadle by ste mali konzumovať jedlo v inom čase ako ostatní. "Keď príde prvé jedlo, reakcia je taká, že všetci odložia rúška a zjedia občerstvenie, ktoré dostanú. Namiesto toho by ste mali byť trpezliví. Počkajte, kým ostatní dojedia a nasadia si opäť rúško, čo zvyčajne trvá 15 až 30 minút, a potom začnite jesť vy," radí Russo.