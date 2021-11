Archeológovia objavili liek na opicu: Neuveríte, čím sa v staroveku snažili zahnať bolesť hlavy

JERUZALEM - Pokiaľ ide o súčasné lieky na opicu, niekto nedá dopustiť na kurací vývar či kokteil Bloody Mary. Archeológovia vykonávajúci vykopávky v izraelskom meste Javne ale objavili úplne iné riešenie z dôb minulých, a to zlatý prsteň s ametystom, napísal spravodajský server CNN.

Na staroveký šperk archeológovia narazili pri vykopávkach na mieste najväčšieho známeho vinárstva z obdobia Byzantskej ríše. V tlačovom vyhlásení izraelského úradu pre staré pamiatky archeológ Amir Golani uviedol, že prsteň s ametystom mohol jeho vlastník nosiť, aby zabránil nepriaznivým účinkom konzumácie príliš veľkého množstva alkoholu. "Tomuto drahému kameňu sa pripisovalo mnoho priaznivých vlastností vrátane tej, že bránil vedľajším účinkom pitia - opici," vyhlásil Golani. Ametyst mal taktiež náboženský význam, pretože je o ňom zmienka v Biblii.

Prsteň bol objavený len 150 metrov od vykopávok niekdajšieho skladiska, ktoré obsahovalo amfory - nádoby používané na skladovanie vína. Miesto vykopávok sa datuje zhruba do siedmeho storočia nášho letopočtu, teda do doba končiacej byzantskej éry a začiatku raného islamského obdobia. Podľa expertov by ale prsteň mohol byť ešte starší. "Zlaté prstene vykladané ametystami sú známe zo starého Ríma a je možné, že nájdený prsteň patril predstaviteľom elity, ktorí mohli v meste žiť už v treťom storočí nášho letopočtu," píše sa v správe.

Šperk váži 5,11 gramu a podľa Golaniho nosenie podobného prsteňa poukazovalo na bohatstvo a postavenie jeho nositeľa. Elie Hadda, ktorý sa podieľa na vedení vykopávok, uviedol, že prsteň mohol patriť majiteľovi tohto vinárstva, prípadne predákovi alebo "nešťastnému návštevníkovi, ktorý svoj drahocenný prsteň stratil počas návštevy".

Ametyst nie je jediný dávny liek na opicu, ktorého sláva v priebehu stáročí vyšla na povrch. V roku 2015 sa na 1900 rokov starom papyruse našiel liek z čias antického Grécka, ktorý odporúčal nosiť na opileckú bolesť hlavy okolo krku vavrínový veniec. Zo starovekej Mezopotámie sa zas zachoval záznam lekára, ktorý odporúčal tinktúru zo sladkého drievka, oleandra, fazúľ, oleja a vína v prípade, že "muž vypil príliš veľa silného vína a pociťuje v hlave jeho účinky".