Najšokujúcejší experiment CIA: Agenti sledovali prostitútky pri sexe! Operácia skončila fatálnymi následkami

V 50. rokoch minulého storočia sa v USA začala realizovať bizarná Operácia Midnight Climax ako súčasť výskumného programu na ovládanie mysle. Prvotným miestom experimentu bol byt v San Franciscu, ktorý v roku 1955 kúpila CIA a premenila ho na hniezdo nerestí. Vyvesila v ňom na steny obscénne plagáty a najala niekoľko sexuálnych pracovníčok. Boli tu však aj ďalšie úpravy, o ktorých vedelo iba zopár ľudí. Za jednosmerným zrkadlom sa nachádzala ďalšia miestnosť s chladničkou plnou martini a prenosnou toaletou, na ktorej sedeli agenti a sledovali dianie v susednej miestnosti, čiže ľudí pri sexuálnom styku. Druhá časť experimentu mala za cieľ zistiť, či sa prostitútky dajú využiť na to, aby im klienti prezradili rôzne tajomstvá tak, že ich omámia drogami. Ženy boli vyplácané v hotovosti, pričom agenti im sľubovali aj to, že sa dostanú von z väzenia, ak ich zatknú za prostitúciu.

Pripustiť si myšlienku, že obvineniu za nezákonné omámenie nič netušiacich ľudí by mala čeliť CIA, bolo príliš absurdné a ani sa o tom neuvažovalo. Zákazníkom bola podaná psychedelická droga LSD bez ich vedomia a potom mali sex s prostitútkami pred spomínaným zrkadlom. Po akte sa ženy pokúšali získať od mužov informácie alebo k nim vysielali podprahové signály, aby spáchali rôzne zločiny od napadnutia až po vraždu. Takéto neuveriteľné experimentovanie však nezostalo iba za múrmi tohto bytu, ale prebiehalo aj priamo na ulici.

Experimentovanie malo fatálne dôsledky

Projekt viedol dôstojník George White. Jeho tím podával náhodným subjektom halucinogény a potom sledoval ich účinky. Drogy tak dostávali nič netušiaci ľudia na pláži alebo aj spevák, ktorý sa chystal vyjsť na pódium. Namiesto toho skončil v nemocnici. Zakázaná látka vyvolala obzvlášť závažný incident na jednom večierku, keď sa ocitla v nápoji námestníka federálnej agentúry US Marshalls Waynea Ritchieho. Po jej vypití totiž dostal záchvat paranoje, omámený utekal do svojho bytu a schmatol zbraň. Našťastie ho stihli včas dolapiť a zadržať. Oveľa horšie sa skončil "pokus" hlavného chemika CIA Sidneyho Gottlieba, ktorý nadávkoval kolegovi Frankovi Olsonovi do likéru LSD. Nadrogovaný muž o deväť dní neskôr vyskočil z desiateho poschodia hotela na Manhattane, pretože trpel vážnou psychózou a bludmi.

Bola to zábava, zábava, zábava

Časť experimentu v spomínanom byte trvala neuveriteľných deväť rokov. Muž, ktorý to všetko dovolil, nakoniec dospel k záveru, že sa nič nenaučili. White spolu s ostatnými kolegami užíval spomínané drogy a očividne sa na všetkom dobre zabávali. "Áno, bol som menší misionár, vlastne kacír, ale drel som z celého srdca, pretože to bola zábava, zábava, zábava. Kde inde by mohol statný americký chlapec klamať, zabíjať, podvádzať, kradnúť, znásilňovať a drancovať so súhlasom a požehnaním najvyššieho? Bolo to celkom dobré," napísal po ukončení experimentu svojmu šéfovi.