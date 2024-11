Napriek snahe Slovensko zlyhalo: Ide o kľúčové ciele odpadového hospodárstva

Smetiar (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovensku sa darí znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu v čiernych nádobách. Ide to však za cenu zvyšovania množstva triedeného odpadu. Vyplýva to z Priebežného vyhodnotenia plnenia cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu (PPVO) SR na roky 2019 - 2025, ktoré v stredu (30. 11.) vzala vláda na vedomie. Hlavný cieľ programu, ktorým bol posun od materiálového zhodnocovania k predchádzaniu vzniku odpadu, sa splniť nepodarilo.

"Negatívne je možné hodnotiť aj to, že napriek tomu, že sa väčšina opatrení realizovala, tak viacero cieľov sa nepodarilo dosiahnuť. Tomuto je potrebné v budúcnosti zabrániť a opatrenia je potrebné nastaviť tak, aby ich realizáciou dochádzalo k napĺňaniu stanovených cieľov," uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

archívne video

Energetické zhodnocovanie odpadov ZEVO (Zdroj: TASR/František Iván)

Počas platnosti PPVO sa na Slovensku nepodarilo znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu do roku 2025 o 50 percent v porovnaní s rokom 2016. V období rokov 2016 - 2023 však klesla produkcia zmesového odpadu o vyše 16 percent. "To je tiež možné hodnotiť ako pozitívne, avšak nastavený cieľ bol príliš ambiciózny. V ďalšom období je potrebné pokračovať v znižovaní zmesového komunálneho odpadu a zabezpečiť prijatie vhodných opatrení," skonštatoval envirorezort.

Nepodarilo sa znížiť ani vznik odpadu z papiera

Od roku 2016 do roku 2023 vzrástla produkcia odpadu z papiera a lepenky o 35 percent. Nenaplnil sa ani cieľ pokračovať v znižovaní vzniku nebezpečného odpadu, vyplýva z materiálu. Zároveň MŽP poukázalo na to, že ostatné ciele sa plnia. Účinne sa napríklad podľa neho darí znižovať množstvo zneškodňovaných stavebných odpadov a odpadov z demolácií. Miera zhodnocovania týchto odpadov vzrástla od roku 2014 do roku 2022 z 54 percent na 74. "Rovnako sa darí pri znižovaní vzniku odpadu z ťažobného priemyslu, kde v období rokov 2015 až 2023 kleslo množstvo ťažobného odpadu o takmer 60 percent," uvádza rezort v materiáli.

Ministerstvo priblížilo, že pre nasledujúce obdobie chce vypracovať spoločný strategický dokument na dlhšie obdobie. Bude spájať Program odpadového hospodárstva SR a PPVO SR do jedného dokumentu, spolu s novým programom predchádzania vzniku potravinového odpadu. "Súčasťou uvedeného spoločného dokumentu budú aj ciele a opatrenia, ktoré budú zamerané na predchádzanie vzniku odpadu. Predpokladaný dátum vypracovania akčného plánu je prvý polrok roku 2025," uviedlo.