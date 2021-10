Učiteľ (38) otvoril čipsy a nechcel veriť vlastným očiam: Pozrite, čo našiel v balíku!

Učiteľ fyziky Boyce (38) z mesta Rutland v anglickom grófstve Lincolnshire zostal veľmi prekvapený, keď otvoril balíček svojej obľúbenej slanej pochúťky, ktorá bola naplnená iba vzduchom a jedným zemiakom. "Otvoril som si vrecko Kettle Chips, ale nenašiel som v ňom žiadne lupienky, len jeden celý zemiak. Bol som veľmi prekvapený," okomentoval svoj príspevok na Twitteri, na ktorom drží obal zlupienkov s príchuťou čedara a červenej cibule.

So I opened a bag of @KETTLEChipsUK today to find no crisps. Just a whole potato. pic.twitter.com/PGEqGMqIWF — Dr David Boyce (@DrDavidBoyce) October 16, 2021

Podľa jeho slov išlo o malého šampióna, keďže dokázal "prežiť a odmietol sa dať pokrájať". David vraj uvažoval aj o tom, že si ho naskenuje a urobí z neho 3D tlač a vytvorí sochu, aby mu pripomínala tento výnimočný okamih. Na jeho príspevku sa zabávajú mnohí užívatelia. Niektorí sa však pýtajú, ako si mohol pri kúpe nevšimnúť, že balík má akúsi divnú hmotnosť.

Boyca kontaktoval výrobca lupienkov a uviedol, že si nie si istý, ako sa zemiak dostal do vrecka. "Nevadilo by vám, keby ste nám poslali presnejšie údaje, aby sme zistili všetky podrobnosti a požiadali náš tím, aby sa na to pozrel?" obrátila sa so žiadosťou na zákazníka zástupkyňa firmy. "Áno, stále ten zemiak mám! Bolo to také nečakané. Môžete ho mať, ak chcete!" vtipne odpovedal David.