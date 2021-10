KORONAVÍRUS Ohromujúci dôsledok protipandemických opatrení: Zrejme vyhubili túto pliagu

Obdobie pandémie sprevádzané umývaním rúk a vyhýbaním sa spoločnosti mohlo spôsobiť, že niektoré chrípkové kmene zoslabli alebo aj úplne vyhynuli. "Počas pandémie nového koronavírusu bolo zaznamenané pozoruhodné globálne zníženie prípadov chrípky, ktoré spôsobili vírusy A aj B. Ide najmä o chrípku typu B línie Yamagata, ktorá nebola zaznamenaná od apríla 2020 do augusta 2021. Mohla teda vyhynúť, čím by sa otvorili príležitosti na zlepšenie dostupnosti a účinnosti chrípkových vakcín," uvádzajú austrálski vedci.

Zdroj: Getty Images

Detekcia vírusu chrípky dramaticky klesla

Existujú štyri typy chrípkových vírusov: A, B, C a D. Najnebezpečnejšie pre ľudí sú vírusy A a B, pretože typ C spôsobuje iba mierne zhoršenie zdravotného stavu a D infikuje len dobytok. Chrípka A sa rýchlo mení, je rozmanitá a ide o typ, ktorý spôsobuje pandémie. Typ B, ako napríklad spomínaná Yamagata, sa zvyčajne obmedzuje na prepuknutie sezónneho ochorenia. Napriek tomu, že sa tieto typy vyvíjajú pomalšie, epidemiológovia spozorujú niekoľko desiatok nových vírusov, ktoré sa vyvinú každý mesiac. Od marca 2020 však neboli zistené žiadne vírusy B/Yamagata. Znížený bol aj výskyt niektorých A vírusov, pričom počet detekcií H1N1 a H3N2 medziročne rádovo klesá.

"Detekcia vírusu chrípky od apríla 2020 dramaticky klesla s približne 99-percentným znížením v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi pri zhruba podobných úrovniach testovania. Zmeny v správaní, čiže sociálna izolácia, rúška, hygienické opatrenia a obmedzenia v cestovaní, sú považované za hlavné faktory znižujúce výskyt chrípky a iných bežných infekcií dýchacích ciest, akými je napríklad respiračný syncyciálny vírus," skonštatovali autori štúdie.

Zdroj: Getty Images

Vyparia sa a potom zas objavia

Zároveň pripomínajú, že vírus B/Yamagata sa mohol iba "skryť". O B vírusoch je totiž známe, že sa dokážu na dlhý čas "vypariť" a potom sa znovu objavia. Príkladom je B/Victoria, ktorý bol v 90. rokoch minulého storočia takmer neviditeľný, ale vyskytol sa v prvých rokoch tohto milénia. V prípade, ak B/Yamagata skutočne vyhynul, bola by to veľmi dobrá správa pre distribúciu vakcín. Súčasné očkovacie látky proti chrípke sa často zameriavajú na ochranu pred štyrmi sezónnymi kmeňmi: A/H1N1, A/H2N3, B/Yamagata a B/Victoria. Odstránenie B/Yamagaty z tohto zoznamu a jeho zmena na by umožnilo podať očkovaciu látku pre viac ako dvesto miliónov osôb.

"Čas ukáže, či rodová línia B/Yamagata nadobro zmizla. Odstránenie jedného zo štyroch súčasných cieľov očkovania by mohlo mať priaznivé dôsledky na každoročné preformulovanie vakcíny proti chrípke a prehodnotenie optimálnych stratégií s cieľom znížiť globálnu chrípkovú záťaž," uzavreli experti.