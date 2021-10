Experti varujú: KORONAVÍRUS do roka zmutuje a vakcíny sa stanú neúčinnými, ak nenastane TOTO

SYDNEY - Prívrženci novej kampane s názvom End Covid for All veria, že je potrebné prijať opatrenia, aby sa zabránilo mutácii vírusu. Devätnásť krajín s nízkymi príjmami totiž do roku 2030 nedosiahne 70-percentnú mieru zaočkovanosti, čo je minimálna hranica pre dosiahnutie kolektívnej imunity.

Podľa novej správy kampane End Covid for All až dve tretiny zo 77 epidemiológov v 28 rozvojových štátoch sa domnieva, že ak sa opatrenia nepodniknú hneď, bude trvať menej ako rok, kým vírus zmutuje. Pri súčasnom tempe očkovania zhruba dve desiatky krajín s nízkymi príjmami dosiahne 70-percentnú zaočkovanosť až po roku 2030, čo je v súvislosti s bojom proti pandémii alarmujúce zistenie. "Čím dlhšie umožníme rozvojovým krajinám zaostávať v miere zaočkovanosti, tým viac času poskytneme vírusu na jeho mutáciu a šírenie," povedal hovorca kampane Tim Costello.

Partner spoločnosti Deloitte Access Economics Chris Richardson súhlasí s tým, že ak sú chudobné národy väčšinou neočkované, je to problém týkajúci sa každého, pretože to znamená, že môžu prísť ďalšie mutácie. Existujú dokonca dôkazy, ktoré naznačujú, že COVID-19 by mohol zmutovať už v nasledujúcich mesiacoch. V tom prípade by sa súčasné vakcíny stali zrejme neúčinnými.

Zároveň, keď sa bohaté krajiny ako USA zotavia, začnú uvoľňovať svoju politiku super lacných úverov, ktorá umožní chudobným štátom udržať sa nad vodou. "Vidíme teda dvojstupňové globálne oživenie, pričom vyspelé ekonomiky sa budú naďalej zotavovať a napravovať do roku 2022, ale rozvojový svet uviazne v útlme až do roku 2023," dodal Richardson.