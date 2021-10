KORONAVÍRUS Do USA môžu od 8. novembra pricestovať plne zaočkovaní cudzinci

WASHINGTON - Plne zaočkovaní zahraniční cestujúci budú môcť od 8. novembra pricestovať do Spojených štátov. Oznámil to v piatok Biely dom, z ktorého vyhlásenia citovala spravodajská stanica CNN.

Kevin Muňoz z tlačového oddelenia Bieleho domu na Twitteri informoval, že zaočkovaní cudzinci budú môcť od zmieneného dňa do USA pricestovať ako pozemnou, tak aj leteckou dopravou. Na vstup do krajiny však budú musieť napriek plnému zaočkovaniu absolvovať maximálne tri dni pred vycestovaním test na koronavírus a podrobiť sa aj tzv. trasovaniu kontaktov, približuje agentúra AFP.

Opatrením sa však rušia prísne cestovné reštrikcie, ktoré v USA platili pre cudzincov od marca 2020. Zákaz vstupu na svoje územie zaviedli USA najskôr pre cestujúcich z Číny a následne ho rozšírili na cestujúcich z vyše 30 krajín vrátane Indie, Brazílie, Juhoafrickej republiky, Iránu a väčšinu európskych štátov, uvádza stanica BBC.

Pozemné hranice budú otvárať v dvoch fázach

Zákaz vstupu do USA mali cez pozemné hranice aj cestujúci z Mexika a Kanady. Spojené štáty však pred niekoľkými dňami oznámili, že na svoje územie umožnia od novembra vstup cez pozemné hranice plne zaočkovaným cestujúcim z týchto dvoch krajín. Biely dom ešte začiatkom tohto týždňa informoval, že pozemné hranice USA sa budú otvárať v dvoch fázach, píše AFP.

Očkovanie budú najskôr Spojené štáty vyžadovať pri cestách, ktoré nie sú považované za nevyhnutné, ako napríklad pri návštevách príbuzných či turizme. Do krajiny však stále budú môcť prichádzať z "nevyhnutných dôvodov" aj nezaočkovaní zahraniční cestujúci, rovnako, ako to bolo posledný rok a pol, približuje AFP. V druhej fáze, ktorá sa má začať v januári 2022, už budú USA vyžadovať potvrdenie o plnom zaočkovaní od všetkých cestujúcich, a to bez ohľadu na dôvod, respektíve opodstatnenie, ich cesty.