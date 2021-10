KORONAVÍRUS Bezdomovec totálne odrovnal protestujúcich antivaxerov: Stačilo mu na to šesť slov

V Los Angeles na Hollywood Boulevard sa minulý týždeň konal protest proti očkovaniu, ktorého účastníci spochybňovali celú pandémiu koronavírusu. Na videu zverejnenom na Twitteri vidno ženu, ako kričí do megafónu: "Vidíte všetkých tých bezdomovcov naokolo? Ležia mŕtvi na ulici, pretože ich zabil covid? Nie, do pekla. Prečo?" Vzápätí sa v zábere objaví bezdomovec tlačiaci pred sebou nákupný vozík, ktorý, reagujúc na otázku antivaxerky, len utrúsi: "Pretože som zaočkovaný, ty sprostá kra*a:"

Hollywood Blvd, Saturday, 11:22 AM:



ANTI-VAXX PROTESTER: Do you see all of these homeless people around. Are they dead in the street with COVID? Hell no. Why?



HOMELESS PERSON (walking by): Because I’m vaccinated you dumb fuck. pic.twitter.com/rPskpOqtKs