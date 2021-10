FOTO Ľudia sa zbláznili: Do obchodov nabiehajú bez rúšok, zablokujú pokladne a odídu, polícia je vraj bezmocná!

archívne video

Na tento nový, nepríjemný fenomén upozornila aj satirická stránka Prezident na sociálnej sieti Facebook, kde zverejnila dokonca aj fotografiu z jedného z prievidzských nákupných reťazcov. Títo ľudia podľa všetkého prídu do obchodu v rúšku, ktoré si následne uprostred nákupu zložia, do nákupného košíka si až po samý vrch naskladnia náhodné veci, ktoré následne pri pokladni odmietnu zaplatiť, ak ich pokladník upozorní na to, že nedodržiavajú protipandemické opatrenia, keďže nemajú rúško. Tieto nákupné košíky potom podľa všetkého opustia a z obchodu odkráčajú bez nich, pričom ich nechajú vo veľkom počte pri pokladni, a tak zablokujú ostatných zákazníkov a celý obchod.

O probléme začala hovoriť táto organizácia

Na celú záležitosť ako prvá upozornila Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO). Tá upozorňuje na stupňujúce sa problémy v obchodných prevádzkach vyvolávané správaním sa týchto skupín ľudí. Ich stanovisko sa zhoduje s tým, čo sme písali už vyššie.

Na sociálnej sieti sa dokonca už objavujú aj statusy, ktoré k takému a podobnému konaniu vyzývajú aj ostatných. Naposledy sa tak údajne malo stať v jednom z obchodných reťazcov v Prievidzi.

Zdroj: Facebook/J.H.

Obchodníci sú zúfalí a nevedia tomu zabrániť

Podľa predsedu SAMO Martina Krajčoviča je situácia veľmi vážna, keďže sú voči takému konaniu právne bezmocní. "Obchodníci nevedia takýmto situáciám efektívne zabrániť vlastnými silami. Jednak preto, lebo v čase, keď vchádzajú do predajne okolo zamestnanca SBS, majú rúško nasadené a zložia si ho až následne v predajni. Tiež ale preto, lebo sú v početnej presile. Jedinou našou možnosťou je apelovať na týchto ľudí, aby si rúška nasadili a po neuposlúchnutí zavolať políciu, čo aj robíme,“ povedal Krajčovič.

Hrozia aj hospodárske škody

Takto organizované skupiny ľudí v predajniach nielenže ohrozujú zdravie ostatných nakupujúcich, personálu, ale aj to svoje. Čo je však horšie je to, že podľa SAMO prípady ukazujú, že ani privolaná polícia nekoná v takýchto prípadoch vždy efektívne, pretože jej k tomu chýbajú určité právomoci. "Polícia musí mať právomoc takýchto nedisciplinovaných ľudí z predajne okamžite vykázať, aby sa nenarúšal riadny chod predajní a nedochádzalo k ohrozovaniu zdravia. Ľudia majú právo bezpečne si nakúpiť a doplniť si potraviny do domácností," vysvetľuje Krajčovič.

Celá situácia je ešte o to horšia, že v prípade veľkého množstva takýchto ľudí musí obchod celú prevádzku na niekoľko hodín zastaviť, aby ju opäť spriechodnil, čo predstavuje veľmi veľké hospodárske riziko a následné škody.

Najskôr príde slušná výzva, no vyviesť človeka z predajne zamestnanci obchodu nemôžu

V tomto prípade sme oslovili jeden z najznámejších reťazcov na Slovensku - Lidl. "Čo sa týka aktuálne platných opatrení stanovených štátom, vnímame ich ako záväzné pre nás i pre našich zákazníkov. Informujeme o nich na našich internetových stránkach a tiež na vstupe do každej predajne. V prípade ak zákazník dané pravidlá nerešpektuje, slušne vyzveme na nápravu. V prípade ak odmietne, privoláme políciu, ktorá má právomoc daný priestupok riešiť. My nemáme právomoc obmedziť kohokoľvek na osobnej slobode a vyviesť danú osobu z predajne. Dodržiavanie platných nariadení je pre nás samozrejmosť a vyzývame na to všetkých našich zákazníkov, zároveň však žiadame štát o pomoc a podporu v tejto veci. V prípade ak nám vznikne ekonomická škoda, budeme sa domáhať jej náhrady u zodpovedných osôb," povedal nám hovorca spoločnosti Tomáš Bezák.

Zdroj: Lidl

Polícia o probléme vie, týka sa to viacerých reťazcov po Slovensku

Alarmujúce je zistenie, že podľa vyjadrenia polície toto nie je ojedinelý prípad z konkrétneho mesta, ale z viacerých prevádzok. "Polícia má vedomosť o týchto prípadoch z viacerých obchodných reťazcov. Je potrebné v daných situáciách privolať políciu. Vo všetkých prípadoch, ktoré polícia eviduje sú vedené konania a po ukončení objasňovania budú predložené správy na RÚVZ resp. na Okresný úrad odbor všeobecnej vnútornej správy podľa príslušnosti na rozhodnutie," povedala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj