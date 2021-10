KORONAVÍRUS Mrazivá predpoveď výrobcu vakcín: Do polovice roka 2022 sa zrejme stane toto

Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti BioNTech (ktorá spoluvytvárala očkovaciu látku Pfizer) Ugur Sahin povedal v rozhovore pre Financial Times, že svet bude pravdepodobne potrebovať novú očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 do polovice roku 2022. Bude potrebná na ochranu pred budúcimi variantmi, proti ktorým už súčasné vakcíny nebudú fungovať. "Tento rok je iná očkovacia látka úplne nepotrebná. Do polovice budúceho roka to však môže byť iná situácia," vyhlásil.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gerald Herbert

Vírus tu zostane a bude sa prispôsobovať

Sahin sa domnieva, že nasledujúci vývoj vakcín bude musieť byť "ušitý na mieru tak, aby reagovala na nadchádzajúce mutácie, pretože budú pravdepodobne schopné vyhnúť sa imunitnej reakcii, ktorú poskytujú súčasné vakcíny. "Vírus tu zostane a bude sa ďalej prispôsobovať. Nemáme dôvod predpokladať, že s vírusom ďalšej generácie bude imunitný systém zaobchádzať lepšie ako s existujúcou generáciou. Toto je kontinuálna evolúcia a evolúcia sa práve začala." Súčasné posilňovacie vakcíny majú podľa šéfa BioNTechu za cieľ poskytnúť dodatočnú ochranu pred variantom delta. Keďže však vírus stále mutuje, nové vakcíny sa môžu zamerať na nové mutácie.

Zdroj: Getty Images

S podobnou predpoveďou prišli aj ďalší experti na vakcíny. Riaditeľ spoločnosti Pfizer Albert Bourla nedávno uviedol, že verí, že do roka sa budeme môcť vrátiť k normálnemu životu, ale varianty vírusu SARS-CoV-2 budú naďalej mutovať. Má pocit, že kvôli nepretržitému vývoju bude každý rok potrebné vytvoriť novú očkovaciu látku. "Najpravdepodobnejší scenár pre mňa je, že keďže je vírus rozšírený po celom svete, budeme naďalej vidieť nové varianty, ktoré prichádzajú. Tiež budeme mať vakcíny, ktoré vydržia najmenej rok. Bude zrejme potrebné každoročné očkovanie, ale nevieme to naisto. Musíme počkať," poznamenal Bourla.