FOTO Ženu (27) šikanovali kvôli jej obrovským prsiam: Vďaka nim sa z nej stala milionárka!

Isabella prežívala v detstve podľa vlastných slov ťažké časy. V škole sa jej totiž neustále posmievali kvôli prsiam veľkosti 32D, čo bolo na jej drobnú, 50-kilovú postavu naozaj extrém. "Bola som neustálym terčom hlúpych komentárov, cítila som sa ako sexuálny objekt. Nepoddala som sa tomu, ale som si namiesto toho povedala, prečo svoju postavu nevyužiť vo svoj prospech a nezačať z toho profitovať," hovorí 27-ročná Američanka.

Pred pár rokmi sa zaregistrovala na platformu OnlyFans, na ktorej zverejňuje pikantné fotky a videá, ktoré si môže pozrieť len užívateľ, ktorý za to zaplatí. Vďaka tomu sa z Jamesovej stala boháčka, len za rok a pol zarobila dva milióny dolárov.

Nechcem vyzerať ako karikatúra

Vlani si Isabella nechala prsia ešte viac zväčšiť a prešla na veľkosť 32J. Okrem toho minula 50 000 dolárov (43 000 eur) na rôzne výplne, ktoré ju podľa nej spravili ešte dokonalejšou. "Väčšina ľudí si myslí, že k plastickej chirurgii sa uchyľujú len tí, ktorí nenávidia svoje telo, ale nie je to pravda. Ja to robím preto, aby som sa mala ešte radšej. Niektoré ženy to preháňajú, keď si dajú urobiť príliš veľké pery alebo prsia. Ale ja nechcem vyzerať ako karikatúra," obhajuje svoje zákroky.

Modelka si mesačne zarobí 180 000 dolárov (155 000 eur), z toho 3000 (2580 eur) utratí na rôzne skrášľovacie procedúry. Muži vraj milujú jej vzhľad a jej sebavedomie. Stále sa však stretáva aj s nenávisťou a ohováraním. "Veľa ľudí si myslí, že som umelá. Jedna osoba mi raz napísala, že je vo mne viac plastu než v oceáne, ale ja to jednoducho ignorujem. Online hejteri mi, paradoxne, so všetkými svojimi komentármi a zdieľaniami len pomáhajú byť populárnejšou," pokračuje Jamesová, ktorá keď chce ľudí prekvapiť, začne sa s nimi baviť napríklad o kryptomene alebo metafyzike. "Nesúďte ma len na základe blond vlasov a pŕs," odkazuje všetkým.