Manželia piknikovali v národnom parku, zažili strašnú hrôzu: Nočná mora každého turistu

ASHEVILLE - Príjemný piknik sa v okamihu môže zmeniť na boj o život. Presne toto zažil nemenovaný manželský pár zo Severnej Karolíny, ktorý prežil útok medveďa. Na šelmu ich upozornil pes, ktorý sa štekajúc rozbehol priamo k nej. Odborníci pripomínajú, že by ste pri jesennej prechádzke v prírode mali zobrať do úvahy rôzne riziká.

Predstavitelia vládnej agentúry National Park Service uviedli, že nemenovaná dvojica piknikovala na kopci neďaleko Folk Art Center, keď ich na medveďa upozornil ich pes. Ten sa so štekaním rozbehol priamo k zvieraťu. "Medveď, pravdepodobne rozzúrený psom, sa správal konal obranne voči psovi a dvom turistom. V priebehu niekoľkých ďalších minút došlo k opakovanému útoku medveďa, zatiaľ čo sa manželia so svojím psom stiahli do bezpečia svojho vozidla," informovali predstavitelia parku.

Turisti utrpeli pri útoku viaceré zranenia, ktoré im ošetrili v neďalekej Misijnej nemocnici. S odvolaním sa na agresívny charakter tohto útoku predstavitelia parku dočasne uzavreli všetky chodníky v areáli Folk Art Center. Odborníci sa momentálne snažia útočiaceho medveďa odchytiť a následne ho zrejme usmrtia.

Úradníci pripomínajú návštevníkom parku, že jeseň je pre medvede kritickým obdobím kŕmenia predtým, ako sa odoberú na zimný spánok. Apelujú predovšetkým na správne skladovanie potravín v prírode, dohliadanie na domácich miláčikov a zdržiavanie sa v bezpečnej vzdialenosti od medveďov. Ak na vás zaútočí medveď, strážcovia dôrazne odporúčajú bojovať s akýmkoľvek dostupným predmetom. Pamätajte, že medvede vás a vašich domácich miláčikov môžu považovať za korisť. Napriek tomu, že k útokom na ľudí dochádza zriedkavo, môžu byť smrteľné.