Ďalší medveď v akcii! Poľovníci natočili VIDEO, starosta varuje ľudí: Šelmy majú vrchol sezóny

Počas tohto týždňa starosta obce Obyce Milan Garaj upozornil na pohyb medveďa. "Vážení občania, turisti z dôvodu častého výskytu medveďa v lokalite Jaďová kataster Obyce vám odporúčame zvýšenú pozornosť v lese. Pohybujte sa radšej v skupinách. Obzvlášť si treba dať pozor v skorých ranných hodinách a neskoro večer," vystríhal Garaj miestnych ale aj návštevníkov. Priložil aj video z 26. septembra pochádzajúce priamo od miestnych poľovníkov.

Príprava na zimný spánok

Toto obdobie je pre medvede typické prípravami na zimný spánok. Ako vysvetlil šéf nášho Zásahového tímu pre medveďa hnedého Jaroslav Slašťan, musí si vytvoriť energetické rezervy. Jeho hlavným cieľom počas leta a jesene je tak nahromadiť si čo najviac podkožného tuku, ktorý pri niektorých jedincoch na niektorých miestach dosahuje hrúbku až osem centimetrov.

"U medveďov sa počas tohto obdobia zvyšuje príjem potravy - dostávajú sa do štádia hyperfágie. Intenzita kŕmenia je u nich 2 až 3-krát vyššia ako v období normálnej aktivity, v dôsledku čoho sa ich telesná hmotnosť môže zvýšiť o 30-35 percent," povedal pre Topky.sk. K najdôležitejším zložkám ich potravy v tomto období patria dužinaté plody bohaté na sacharidy a tvrdé plody bohaté na tuky. "Na jeseň sa zvyšuje konzumácia antropogénnych zdrojov potravy, predovšetkým poľnohospodárskych plodín," povedal Slašťan.

Zdroj: Getty Images

Pozor na slabé zimy

Hlavným účelom samotnej hibernácie je redukovať množstvo energie v obdobiach, keď je málo dostupnej potravy a sú nepriaznivejšie klimatické podmienky na prežitie – teda v zime. Ak však patríte k tým, ktorý v tomto ročnom období vidia nádej na pohyb po lese bez rizika stretu s medveďom, tak treba mať na pamäti, že to nie je celkom tak. To, že sa medveď na zimu uloží na spánok, nie je totiž pravidlo. "Medvede patria medzi nepravých zimných spáčov, čo znamená, že počas teplejších a na potravu priaznivých zím nemusia hibernovať," vysvetlil Slašťan.

Zdroj: Getty Images

Presne sa nedá povedať ani to, kedy sa medvede na zimný spánok ukladajú. "Začiatok a koniec hibernácie závisí od ekologických faktorov prostredia, prevládajúcich klimatických podmienok, geografickej polohy, vertikálnej členitosti pohoria, ale aj od fyziologického stavu jedinca, jeho veku a pohlavia. Začiatok hibernácie, respektíve jej dĺžku ovplyvňuje aj dostatok potravy, individuálna vnútorná dispozícia organizmu a celý rad abiotických a biotických faktorov," upozornil Slašťan.

Nepriaznivé zimné obdobie medveď prečkáva vo vhodnom úkryte. Ten si buď vyhrabáva v zemi alebo pod koreňmi stromov. Brloh sa môže nachádzať taktiež v skalných dutinách a pod skalnými prevismi. "Vstupné otvory mávajú rozmery od 60 do 70 cm, našiel som však aj brloh s veľkosťou vstupu 140 x 80 cm," prezradil Slašťan. Jedným z kritérií je, aby do neho nezatekalo a teplota v ňom by nemala klesnúť hlbšie pod nulu, ale ani vystúpiť veľmi vysoko.