Bratislavský taxikár prehovoril o zážitku, po ktorom ostal bez slov: Toto od zákazníčky naozaj nečakal

BRATISLAVA - Taxikári nezriedka poslúžia zákazníkovi nielen ako vodiči, ktorí ich odvezú z bodu A do bodu B, ale aj ako spovedníci, ktorým povedia to, čo možno nepovedia ani svojim najbližším. Jednému takému sa nedávno vyrozprávala aj istá pani.

Autor stránky Denník taxikára na Facebooku v septembri zverejnil svoj zážitok so zákazníčkou, ktorá chcela odviezť na stanicu. Dozvedel sa od nej ale nakoniec viac, ako zrejme čakal. "Dostal som objednávku, zákazníčka už čakala vonku a vyzerala smutne, vystrašene. Chcel som navodiť priateľskú atmosféru, tak som sa spýtal, kam cestuje. Odpovedala, že sa ide len rozlúčiť s mamou," začína svoje rozprávanie taxikár.

Zo ženinej reakcie pochopil, že zrejme nemá záujem komunikovať, tak bol ticho. Potom sa ale zrazu ozvalo, že ide na tri mesiace do nemocnice. Šofér sa ju snažil povzbudiť slovami, že to utečie ako voda. Zákazníčka však vyjadrila obavy, že príde ďalší lockdown a v nemocnici zakážu návštevy. "Strašne sa bojím, nedávam to," povedala sklesnuto.

Zdroj: Getty Images

Taxikár sa ju snažil podporiť, až sa nakoniec z toho rozvinul celkom dobrý rozhovor. Keď dorazili na stanicu, žena mu podala bankovku, pričom si odmietla nechať vydať. Vodič ostal veľmi prekvapený, pretože išlo o niekoľkonásobne viac peňazí než koľko stála jazda. Žena však trvala na svojom. "Chcem vám to dať za všetko, čo ste pre mňa spravili. Ďakujem a dovidenia," zahlásila pri odchode. Vodič jej ešte neskôr prostredníctvom sociálnej siete zaželal veľa šťastia a pevné nervy.