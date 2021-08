Taxikár z Nitry rozplakal dojatého staršieho zákazníka: Stále nechápal, čo sa stalo!

Patrik sa na facebookovej stránke Denník taxikára podelil so svojím zážitkom z nedávnej jazdy. Koncom júla si ho privolal starší zákazník z Nitry, aby ho odviezol do domova dôchodcov na obed. Bol však nejaký nahnevaný. "Povedal, že sa ponáhľa na obed, ktorý ale aj tak nikdy nezje, lebo vraj varia len to, čo nemá rád, napríklad kapustu či plnenú papriku," hovorí taxikár.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Ako sa blížili do cieľa, senior vyzeral naozaj nešťastne, tak Patrikovi napadlo, že ho rozveselí. Rozhodol sa, že jazdu dostane gratis. Zákazník sa po tejto správe od dojatia rozplakal, vraj ho už dlho nikto tak nepotešil. "Držal v ruke peniaze, ktoré som od neho nezobral a stále nechápal, čo sa stalo. Potom mi zakýval a odišiel," uzatvára Patrik, ktorý mal vďaka tomu zo seba celý deň dobrý pocit.

Jeho konanie ocenili mnohí užívatelia, ktorí skonštatovali, že by mohlo byť na Slovensku viac takých ľudí. Pafi napísala, že to bolo naozaj nádherné gesto. "V minulosti som takto vozila jednu pani do domova dôchodcov a tá zase brávala jedného pána raz za týždeň na pivko," pridala svoju milú skúsenosť.