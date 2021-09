VIDEO Žena cítila, že škatuľa s mliekom ukrýva prekvapenie: Väčší hnus ste ešte nevideli!

LONDÝN - Žena zostala s hrôzou civieť na neznámu šedú hmotu, ktorú objavila v kartóne mandľového mlieka od spoločnosti Aldi. Spočiatku sa domnievala, že je to len plesnivá škvrna. Hovorca spoločnosti sa ospravedlnil a prezradil, že podobné nálezy v ich výrobkoch sú iba zriedkavé.

Nikky Afová bola šokovaná, keď vyliala mandľové mlieko zo škatule a zistila, že v ňom pláva nejaká podivná masa. Neskôr na TikToku uverejnila video, ktoré zachytáva jej nechutný objav. "Aldi, môžeš to vysvetliť?" znie komentár k záberom, ktorým reagovala na predajňu, kde mlieko kúpila.

V pozadí je možné počuť ďalších ľudí, ako kričia, keď Nikky rozrezala kartón, aby odhalila hrôzostrašný obsah. Následne poukázala na dátum spotreby, ktorý je až do 11. februára 2022. "Pozrite sa na to. Práve som otvorila toto a zistila som, že je v tom niečo hrudkovité. Úprimne povedané, vždy kupujem toto mlieko, ale teraz mám chuť vyhodiť všetko, čo som za posledný rok mala," doplnila Afová.

Netrvalo dlho a zábery začali komentovať užívatelia. Jeden si myslel, že to je chobotnica. Druhý to zas poňal odľahčene. "K mandľovému mlieku ste dostali lasagne zadarmo. Buďte vďační," napísal. K prípadu sa vyjadril aj hovorca spoločnosti Aldi, ktorý uviedol: "Ospravedlňujeme sa za všetky nepríjemnosti, ktoré to mohlo spôsobiť. Pokúšame sa kontaktovať zákazníka, aby sme túto záležitosť prediskutovali a ponúkli ďalšiu pomoc. Aj keď sú tieto prípady zriedkavé, môžu sa príležitostne vyskytnúť, ak je obal poškodený v ktoromkoľvek bode pred konzumáciou výrobku, pretože obsah môže byť vystavený vzduchu."