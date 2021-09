Ľudia po prekonaní COVIDU-19 zažívajú jeden sexuálny problém: Lekárka radí, TOTO robte v posteli

LONDÝN - Odborníčka uviedla, že mnoho ľudí pociťuje pokles libida. Do tejto skupiny patria najmä tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Za pokles pohlavného pudu však môže aj pandémia, ktorá stále pretrváva. Riešením by mohlo byť včasné naplánovanie sexuálneho styku.

Strata libida môže byť pomerne nepríjemnou záležitosťou. Podľa lekárky Anishy Patelovej z anglického grófstva Surrey to môže súvisieť s menopauzou alebo pocitom nudy v dlhodobých vzťahoch. Jedným z hlavných faktorov, na ktoré sa expertka zamerala, však bola strata chuti na sex počas pandémie covidu-19. Mnohí jej pacienti totiž hlásili stratu libida po prekonaní nákazy. Patelová navrhla, že riešením tohto problému by mohol byť tzv. "udržiavací sex", kedy si páry naplánujú, kedy presne spolu prežijú intímnu chvíľku. Aj keď to spočiatku nemusí znieť veľmi romanticky, podnikať kroky v prípade ochabnutia vášne treba čím skôr.

Podľa slov Patelovej urobíte najlepšie, ak zo spálne vyhodíte akúkoľvek elektroniku a technológie, aby bola miestnosť určená výhradne na spánok alebo sex. Okrem toho by ste sa nemali báť zmeny a prežiť romantickú chvíľku napríklad v inej miestnosti vašej domácnosti. "Ako získame viac informácií o covide, neustále sa učíme. V nedávnej štúdii, ktorej sa zúčastnilo 9000 ľudí, 47 percent z nich uviedlo, že pandémia negatívne ovplyvnila ich libido," povedala lekárka.

COVID-19 môže postihnúť viacero buniek v tele rovnako ako cievy a tiež vyvoláva tvorbu krvných zrazenín či vyčerpanie. Stratu libida však pociťujú aj tí, ktorí sa koronavírusom ešte nenakazili. Patelová vysvetlila, že dôvodom môže byť samotná pandémia, v dôsledku ktorej mnohí ľudia trpia depresiami a nadmerným stresom. Okrem toho stúpla aj konzumácia alkoholu. Toto všetko negatívne ovplyvňuje naše sexuálne chute.

Sex má veľa zdravotných výhod, okrem iného zlepšuje imunitný systém, krvný tlak, pomáha pri úľave od bolesti, môže zmierniť depresiu, stres, úzkosť a zlepšiť váš spánok. "Vieme, že sex prospieva nášmu zdraviu, takže nejde len o prepojenie s vaším partnerom. Poznáme oxytocín, hormón, ktorý sa vám pri sexe uvoľňuje do mozgu, a to je skutočný spojovací hormón, vďaka ktorému sa dvojici darí v ich vzťahu," dodala Patelová.