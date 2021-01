Vedci varujú pred masívnym rozšírením superkvapavky: Môže za to pandémia COVID-19!

NEW YORK - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje pred potenciálnym nárastom kvapavky rezistentnej na antibiotiká, známej tiež ako "superkvapavka". Stalo sa tak v dôsledku nadmerného užívania antibiotík počas pandémie COVID-19. Najlepšou prevenciou je podľa odborníka bezpečný sex.

Svetová zdravotnícka organizácia zverejnila koncom minulého roka správu, podľa ktorej môže nadmerné užívanie antibiotík viac uškodiť než pomôcť. Konkrétne bolo spomenuté často predpisované antibiotikum známe ako azitromycín. WHO uviedla, že nadmerné užívanie antibiotík môže podnietiť vznik antimikrobiálnej rezistencie pri kvapavke.

Kvapavka je pohlavne prenosná choroba, ktorá v roku 2019 postihla 370 Slovákov. Superkvapavka sa týka kmeňov sexuálne prenosných chorôb, ktoré nereagujú na bežné antibiotiká. Prvé prípady superkvapavky sa objavili v Japonsku v roku 2011, kmene rezistentné na antibiotiká sa odvtedy rozšírili do mnohých krajín. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) si superkvapavka rýchlo vyvinula rezistenciu na všetky antibiotiká okrem jednej triedy. Až polovica nových infekcií kvapavky je rezistentných na najmenej jedno antibiotikum.

Zdroj: Getty Images

Profesor zo Školy verejného zdravia na newyorskej City University Bruce Lee predpovedal príchod superkvapavky do USA ešte v roku 2018. Stalo sa tak po prvom prípade vo Veľkej Británii. Podľa jeho slov obavy z blížiaceho sa nárastu superkvapavky pramenia z použitia špecifického antibiotika azitromycín. Širokospektrálne antibiotikum používané na liečbu viacerých zdravotných problémov lekári hojne predpisovali na začiatku pandémie, a to kvôli úspechu pri zápale pľúc. Lee však tvrdí, že jeho užívanie sa výrazne zvýšilo po tom, čo niektorí odborníci navrhli, aby sa používalo v kombinácii s hydroxychlorochínom, čo je imunosupresívum, ktoré by lekári nemali predpisovať pacientom s COVID-19. "V tom čase ľudia skúšali všeličo, hlavne všetko, čo by mohlo mať protizápalové vlastnosti," vysvetlil v rozhovore pre časopis Forbes.

Zdroj: Getty Images

Aj keď zatiaľ neboli zverejnené žiadne oficiálne údaje ukazujúce nárast superkvapavky v USA, profesor upozorňuje na štúdiu zverejnenú v týždennej správe CDC o morbidite a mortalite. Tá odhalila, že prípady kvapavky rezistentnej na azitromycín sa zvýšili viac ako sedemkrát za posledných päť rokov. V nadväznosti na tento článok CDC odstránilo azitromycín zo zoznamu štandardných liečiv. Alternatívou sa stalo iné antibiotikum - ceftriaxón. Lee ale podotýka, že tento problém mohol vzniknúť aj z nedbanlivosti. Mnohí sa totiž pri pohlavnej chorobe liečia antibiotikami, ktoré im dajú známi či priatelia, a to nie je správne. Najlepšie je predchádzať ochoreniam, a to prevenciou, ktorú v tomto prípade zaručuje bezpečný sex.