VIDEO Majiteľka krčmy si spravila pauzu: Záhadný úkaz pri stole ju totálne šokoval

Hayley Buddová (33) je presvedčená o tom, že v krčme Lansdowne v Cardiffe sa už dlho dejú čudné veci a verí, že nedávno bezpečnostná kamera zachytila ducha priamo v akcii. Majiteľka si spravila 26. júla prestávku, keď sa stolička oproti nej zdanlivo sama posunula bližšie k stolu. Nepochybuje o tom, že za to mohol duch, ktorého štamgasti prezývali "Lady Lansdowne".

"Nepozerala som sa na stoličku, pozerala som sa na svoj telefón, ale kútikom oka som ho uvidela. Potom som sa spýtala zákazníkov, či niečo videli a tiež počuli hluk," povedala Hayley. Podľa vlastných slov sa vždy snaží nájsť to najlogickejšie vysvetlenie, takže vo videu vidno, ako sa pozerá, čo pohyb stoličky mohlo spôsobiť. Keď ale na nič neprišla, skontrolovala záznam z bezpečnostnej kamery. "Nebála som sa natoľko, aby som dala výpoveď v práci a vybehla odtiaľ, ale bola som skutočne šokovaná. Vôbec som nečakala, že to uvidím. Len tak sa nezľaknem, ale toto ma celkom vydesilo," pokračuje trojnásobná matka.

Teraz má obavy, že by tieto strašidelné udalosti mohli odohnať jej zamestnancov. "Jedno dievča, ktoré tu pracuje, si myslelo, že narazilo do iného zamestnanca, ale keď sa otočilo, nebol tam. Ducha nikto nikdy fyzicky nevidel, ale pred pár týždňami sa tabuľka na stene začala náhodne hojdať. Veľa zamestnancov uviedlo, že ak sa tam niečo také stane, pôjdu domov, takže dúfam, že to Lady Lansdowne vezme do úvahy, pretože prísť o svojich zamestnancov," uviedla Buddová.

Zdá sa, že najväčšou výzvou pre ňu bude presvedčiť kolegov, že neviditeľná dáma neznamená žiadne nebezpečenstvo, hoci sa v krčme pravidelne dejú záhadné veci. "Keď zatvorím krčmu a nie sú v nej žiadni zákazníci, vojdem do pivnice, aby som vypísala papiere alebo vymenila sud a znie to, akoby sa hore pohyboval nábytok. Keď ale vyjdem hore, všetko je tak, ako keď som odtiaľ odišla. Nebojím sa len preto, že tu pracujem osem rokov a Lady Lansdowne nikdy neurobila nič, čo by vyvolávalo obavy. Očividne chce len dať o sebe vedieť," dodala majiteľka.