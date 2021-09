Ľudia odhalili, čo nasledovalo, keď sa prebudili z kómy: Hororové príbehy a finančná nočná mora!

Užívatelia Redditu reagovali na výzvu, ktorou táto stránka vyzvala prispievateľov, aby zverejnili svoje skúsenosti s kómou. Na otázku "aké to bolo znova sa prebudiť" reagovali viacerí, pričom mnohí z nich pripustili, že ich návrat do reality bol a stále je veľmi komplikovaný. "Netušil som, kde som. Netušil som, čo sa stalo. Ešte niekoľko mesiacov po tom som sa stále dozvedal, kto ma navštívil alebo nenavštívil, modlil sa za mňa, zavolal a pýtal sa mňa. Financie boli totálny chaos. Čakali ma obrovské dlhy a pokuty. Trvalo viac ako 18 mesiacov, kým som sa zamestnal po bolestivej fyzickej rehabilitácii a znova a znova som musel vysvetľovať, že som bol v kóme a nepracoval. A potom prišiel do toho covid," píše jeden muž.

Finančná nočná mora

Ďalší prispievateľ opísal podobnú skúsenosť, keď podľa svojich slov po prebudení z kómy zažil "finančnú nočnú moru a nepredpokladá, že sa z nej niekedy dostane". Poukázal na to, že s týmito ľuďmi nemá nikto súcit a neexistuje pre nich žiadne odpustenie. Nedávno mal vraj konflikt s vymáhačom pohľadávok, na ktorého musel kričať, aby pochopil, že kóma nie je niečo, čo sa dá naplánovať. Vzhľadom na zdravotné komplikácie sa síce zaradil do sociálneho programu pre zdravotne znevýhodnených, ale dostáva iba zlomok z toho, čo dokázal zarobiť predtým.

Zabudnite na hollywoodsku predstavu

Iný užívateľ videl svojho kamaráta, ako sa prebúdza z kómy. "Hollywoodske zobrazenie prebúdzania sa z kómy je šokujúco nesprávne. Skutočne ma zarazilo, keď bol môj priateľ v tomto stave iba mesiac a potom sa musel nanovo učiť zvládať všetky základné návyky." Iní sa zmienili aj o problémoch s pamäťou. "Bol som v kóme vyvolanej drogami takmer tri týždne." Stále vraj nie je schopný urobiť si časový harmonogram a usporiadať si myšlienky. "Spomenul som si tiež na to, že som nosil okuliare. Nedokázal som si ich však nasadiť a ani odložiť. Priložiť si ruky k tvári bolo úplne vyčerpávajúce," uviedol ďalší.