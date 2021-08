Pacient sa prebudil počas operácie z narkózy: Potom ale prišli ďalšie dve rany!

Koncom júna zverejnil užívateľ s prezývkou Doge_Ram otrasný zážitok. V dôsledku bližšie nešpecifikovanej choroby mu skolabovali pľúca a išlo mu prakticky o život. Lekári teda museli konať rýchlo. Zákrok, ktorý vykonali, ale namiesto plávovaných desať minút trval 45. Pacient sa v dôsledku toho prebudil z anestézy. "Zobudil som sa a hneď nadvihol hlavu. Pozrel som sa dolu a zbadal všetky tie chirurgické kliešte a nástroje, ktoré mi trčali z hrudníka. Vedľa mňa stál chirurg a okolo mňa asi päť ďalších ľudí," začína svoje rozprávanie.

Chirurg na chvíľu prestal operovať a povedal kolegom, že pacientovi nepodali dostatočné množstvo ketamínu. "Spomínam si najmä na sestričku, ktorá stála pri mojich nohách a vyzerala, akokeby videla ducha. Ak mám pravdu povedať, v tej chvíli som tak asi aj vyzeral," pokračuje užívateľ. Našiel v sebe dostatok sily na to, aby sa lekárov opýtal, ako dlho ešte bude operácia trvať. Dostal odpoveď, že "už sú skoro hotoví". Nebola to ale celkom pravda. Okamžite po tom začal pacient cítiť strašnú bolesť a vykríkol. Potom upadol do bezvedomia. Počas operácie sa prebudil ešte dvakrát.

Zdroj: Getty Images

Muž uviedol, že na tento hororový incident nikdy nezabudne. Vraj má z neho doteraz nočné mory. Nemocnicu, v ktorej ho operovali, ale nezažaloval, pretože súdny proces by sa podľa neho ťahal veľmi dlho a zbytočne by mu len pripomínal momenty, na ktoré by najradšej zabudol.