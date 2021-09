VIDEO Lekár odhalil nechutný dôvod, prečo by ste nikdy nemali spať nahí

TROY - Americký lekár Anthony Youn vo svojom TikTok videu zdôvodnil, prečo by ľudia nikdy nemali spávať nahí. Niektorí užívatelia sociálnej siete prijali jeho odôvodnenia s úsmevom, iní s rozpakmi, ale mnohí priznali, že takéto odporúčanie, ktoré im vtĺkali do hlavy už staré mamy, má svoje opodstatnenie.

Anthony Youn (48) svojím príspevkom zrejme zneistil všetkých, ktorí radi spávajú nahí. Vo videu pod názvom "Prečo by ste nikdy nemali spať bez bielizne" totiž uvádza, že priemerný človek uvoľňuje 15 až 25-krát denne zo svojho tela nahromadené plyny, a to aj vtedy, keď spí. "Vedecká štúdia dokázala, že s každým uvoľneným plynom vystrekne z tela aj malé množstvo fekálnej hmoty," vysvetľuje plastický chirurg z Michiganu. Znamená to, že ak ľudia spávajú nahí, časť tejto biologickej hmoty končí na posteľnej bielizni, ktorou sa prikrývajú.

"Ako starnem, tie rady, ktoré mi dávala stará mama o nosení nočnej bielizne, dávajú naozaj zmysel," podotkol jeden z užívateľov a viacerí s ním súhlasili. Mnohí však majú na celú záležitosť svoj názor a nehodlajú ho meniť. "Milujem vás, doktor Youn. Ale keď som vo svojej posteli, spodná bielizeň alebo jej nedostatok je moja vec," napísala jedna osoba.

Zdroj: Getty Images

Stanovisko lekára odkazuje aj na prieskum, ktorého sa zúčastnilo 2000 osôb. Až 30 percent z nich priznalo, že perie posteľnú bielizeň iba raz ročne. To je vo svetle Younovho apelu naozaj extrémne nechutné zistenie. Odborník upozorňuje, že takáto nedostatočná hygiena zvyšuje riziko vzniku infekcií, akné a zápachu.