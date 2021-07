VIDEO Pikantné odhalenie na diskotéke: UV svetlo prezradilo, čo má blondínka pod šatami

LANCASTER - Angličanka Rhia Adamsová zdokumentovala vo svojom TikTik videu situáciu, do ktorej sa dostala počas návštevy nočného klubu Crafty Scholar v Lancasteri. Ultrafialové svetlo totiž odhalilo oveľa viac ako by si želala, ale nakoniec sa na všetkom dobre zabavila.

Video 26-ročnej Britky pripomína pasáž z filmu Denník Bridget Jonesovej, kde hlavná hrdinka siaha po obrovských nohavičkách v snahe prekryť nedostatky postavy. Podobný kúsok spodnej bielizne totiž nechtiac predviedla aj Rhia po tom, ako vstúpila do miestneho nočného klubu. UV osvetlenie odhalilo, čo má oblečené pod šatami, pričom sexi bielizňou by sa to nazvať určite nedalo.

Hoci išlo o spoločenské faux pas, dievčina sa na celej situácii nakoniec dobre pobavila a dokonca ukázala aj cenovku, ktorá jej presvitala cez tenké šaty. Na presvitajúce nohavičky ju upozornila jej kamarátka Chelsie. "Cítila som sa trápne a okamžite som chcela odísť, ale potom som sa na tom začala dobre baviť a urobila som z toho TikTok video," uviedla vyštudovaná špeciálna pedagogička.

Rhia dodala, že kvôli pandémii nového koronavírusu nebola dlho vonku. Vraj mala po tejto pauze problém vybrať si oblečenie. Ako sa však ukázalo, nerozhodla sa najšťastnejšie.