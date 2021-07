Chlapík (40) si pri sexe zlomil vertikálne penis: V dôsledku tejto praktiky

Zlomenina penisu nastáva v prípade, keď je poškodená ochranná vrstva okolo erektilného tkaniva, ktoré pumpuje krv do penisu. Lekári tvrdia, že na pocit je to ako zlomenina kosti, pretože väčšina zranení sa stane počas sexu, keď je penis vzpriamený. Pod tlakom sa penis podlomí, čo spôsobí únik krvi. To je zvyčajne sprevádzané praskajúcim zvukom.

V prípadovej štúdii uverejnenej v časopise British Medical Journal (BMJ) lekári informovali o prípade, kedy sa 40-ročnému Britovi zlomil penis počas pohlavného styku. Tvrdia, že ide o vôbec prvý známy prípad podobného poškodenia penisu pri sexe. Zlomil sa totiž vertikálne, a to v dôsledku nárazu na oblasť medzi konečníkom a genitáliami svojej partnerky. Zaujímavé je, že sa u muža neobjavili žiadne klasické príznaky, ako praskavý zvuk či zvinutie kože pohlavného údu. Penis akurát opuchol a erekcia postupne slabla, pričom vo väčšine podobných prípadov sa erekcia stratí okamžite.

Zdroj: Getty Images

Pri analýze výsledkov vyšetrenia magnetickou rezonanciou lekári zistili, že penis pacienta mal tri centimetre dlhé zvislé trhliny pozdĺž pravej strany. Musel podstúpiť operáciu, z ktorej sa úplne zotavil a po šiestich mesiacoch bol znovu schopný plnohodnotného sexuálneho styku. "Tento pacient bol schopný obnoviť sexuálnu aktivitu do polroka od poranenia a dosiahol erekciu rovnakej kvality ako pred zranením, pričom sa nepreukázalo tradičné zakrivenie penisu či výrazné hmatateľné jazvy," informovali chirurgovia v záverečnej správe. V prípade zlomeniny penisu musia pacienti navštíviť lekára najneskôr do 24 hodín, inak to môže viesť ku komplikáciám, ako je napríklad trvalá erektilná dysfunkcia.