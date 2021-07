VIDEO Rybár sa pochválil úlovkom, aký ste nevideli! To, čo ryba dokáže, je ešte ohromujúcejšie

TikTok video neobvyklej ryby koluje po sociálnej sieti a vyvoláva nadšenie užívateľov. Autorom príspevku je Blake Haass z amerického štátu Maine, ktorý predvádza svoj úlovok v plnej kráse aj s jeho výnimočnými schopnosťami. Brušná časť tohto vodného živočícha z čeľade obloplutváčovité totiž pripomína obrovskú prísavku.

Blake ju vo videu testuje, keď priloží rybu na kolmú kovovú časť lode, kde sa bez problémov drží ako prilepená. "Ak ich prilepíte na rovný povrch, môžu sa na ňom skutočne chvíľu udržať," hovorí. "Povráva sa, že keď tieto ryby pobozkáš predtým, ako ich vrátiš do vody, tak prinášajú šťastie," dodal. Údajne to aj urobil, ale to už nenakrútil.