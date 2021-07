VIDEO Blondínka sa nadrogovala, keď si privoňala k tomuto kvetu: Jedna z najdesivejších drog!

LOS ANGELES - Prísť do záhrady, nakloniť sa nad kvet a zacítiť jeho vôňu je síce príjemné, no treba pamätať na to, že k niektorým kvetom je neradno privoniavať. Svoje o tom vie táto žena, ktorá sa nadrogovala iba z vône rastliny. So svojou skúsenosťou sa podelila na TikToku.

Speváčka a skladateľka Raffaela Weymanová vo svojom videu opísala svoj bizarný zážitok so zdanlivo normálnym žltým kvetom. Vysvetlila, že so svojou najlepšou kamarátkou prišli k domu svojho kamaráta a nedokázali sa nabažiť vône kvetiny, ktorú tam našli. Bohužiaľ to však nebol obyčajný kvet, ale niečo, čo je považované za jednu z najdesivejších drog na svete.

Raffaela uviedla, že po ovoňaní kvetu odišli na párty, z ktorej však museli odísť. "Keď sme dorazili na narodeninovú oslavu nášho priateľa, obe sme sa zrazu cítili zle a museli sme odísť. Po príchode domov a zaspaní sa mi snívali tie najbláznivejšie sny a prvýkrát v živote som zažila spánkovú paralýzu."

Na pozadí tejto zvláštnej udalosti speváčka skúmala, čo je to vlastne za kvetinu. "Ukázalo sa, že je super jedovatá a my sme sa omylom omámili ako hlupáci," hovorí. Kvet je zdrojom burundangy, tiež známej ako "diablov dych". Je to halucinogén a potenciálne smrteľné narkotikum. Burundanga do veľkej miery eliminuje vašu slobodnú vôľu. Ste bdelý a dokážete artikulovať. Ktokoľvek iný vás sleduje, zdá sa, že ste úplne v poriadku, ale v skutočnosti úplne stratíte kontrolu nad svojimi vlastnými činmi, takže vás ľudia môžu zneužiť. Vdýchnutie drogy vo väčších dávkach môže mať smrteľné následky.