FOTO Žena šokovala ľudí na pláži: Na prvý pohľad si nič nevšimli, no pozrite na jej plavky

Paul Roustan opäť raz oklamal verejnosť, keď modelke namaľoval na nahé telo jednodielne plavky a požiadal ju, aby v nich pózovala na pláži. Trik vraj úžasne fungoval a iba dvaja z okoloidúcich sa na ňu pozreli dvakrát, pretože sa im zrejme niečo nepozdávalo. "Fascinuje ma klamanie verejnosti. Som trochu spurný a nebojácny, ale páči sa mi myšlienka robiť veci, ktoré si ľudia nevšimnú," vyhlásil umelec, podľa ktorého nie je dôvod pohoršovať sa, pretože na pláži väčšine prítomným zakrývali plavky toho ešte menej ako Kapile, ktorá mala na sebe iba farbu.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Pri pózovaní nahých pomaľovaných modeliek ráta so všeličím a vždy je vraj pripravený zakryť ju, ak sa niečo pokazí. Maliarovi z Kalifornie trvá tri hodiny, kým vytvorí podobné dielo. V súčasnosti dostáva zákazky z celého sveta. Všetko sa začalo v roku 2005, keď robil ilustrácie do časopisu pre dospelých a dostal nápad vyskúšať maľbu na jednej z modeliek.

Roustan dodal, že niektorých ľudí jeho výtvor tak oklamal, že podišli k modelke a nakrúcali si ju. "Nemôžu si to všimnúť, pretože si nemyslia, že je to možné, ale niektorí to postrehnú, nadchnú sa a nedokážu tomu uveriť. Maľujem celé spektrum modeliek, ale vždy ich umiestňujem do situácií, o ktorých viem, že ich zvládnu," dodal.