KORONAVÍRUS Experti varujú pred chybou, ktorú robia niektorí ľudia zaočkovaní Pfizerom alebo Modernou

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb uvádza, že jeden z desiatich Američanov, ktorí boli raz zaočkovaní vakcínami Pfizer alebo Moderna, odignoroval druhú dávku. Obe tieto vakcíny však nadobudnú plnú účinnosť proti ochoreniu COVID-19 až po podaní druhej dávky. Podľa CDC asi 88 percent z tých, ktorí dostali jednu dávku vakcíny, boli do 16. júna zaočkovaní aj druhý raz. Existujú rôzne dôvody, prečo ľudia odmietajú druhé očkovanie. Niektorí majú obavy z nežiaducich vedľajších účinkov spojených s druhou dávkou, iní sú zas presvedčení o tom, že pred nákazou novým koronavírusom ich dokáže ochrániť už jedno zaočkovanie.

Zdroj: TASR/AP/Eugene Hoshiko

"Termín druhej dávky by mal byť čo najbližší k odporúčanému trojtýždňovému alebo štvortýždňovému intervalu, ak je to možné," informuje CDC. Zároveň však pripúšťa možnosť, že druhá dávka sa môže podať do šiestich týždňov po prvej dávke, ak je to potrebné. Podľa CNN zhruba 1,5 percenta osôb, ktoré boli zaočkované, sa stále nachádza v 42-dňovom "vhodnom intervale". Tento termín však prekročilo takmer 11 percent zaočkovaných prvou dávkou.

Mnohí odborníci upozorňujú, že druhá dávka je dôležitá aj z dôvodu šírenia nových variantov koronavírusu. Nedávna štúdia zverejnená v Public Health England uvádza, že vakcína Pfizer mala proti variantu delta dva týždne po druhej dávke 88-percentnú účinnosť, ale po jednej dávke dosahovala len 33-percentnú účinnosť. Riaditeľka CDC Rochelle Walenskyová preto čoraz dôraznejšie apeluje na ľudí, aby sa dali čo najskôr zaočkovať oboma dávkami.