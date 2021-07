Osemnásobný otec zomrel na COVID-19: Pozitívny test mal v deň, kedy dostal druhú dávku očkovania

Šesťdesiatpäťročný manžel a otec ôsmich detí Gordon Ballard zomrel 17. mája na COVID-19. Podľa jeho dcéry Shareny Ballard-Hartovej bol pozitívne testovaný dva týždne predtým. Paradoxné je, že presne v ten istý deň mu bola podaná druhá dávka vakcíny. Sharena hovorí o svojom otcovi ako o veľkorysom človeku, ktorý vybudoval vlastnú firmu a úspešne viedol pohrebný ústav. S manželkou Sandrou by v júli oslávili štyridsiate výročie sobáša.

Ballard od narodenia trpel kosáčikovou anémiou (genetické ochorenie červených krviniek). Problémy sa u neho v tejto súvislosti zvykli objavovať približne dvakrát do roka, on však pracoval a pomáhal ako denný pitevný technik v nemocnici a v noci pracoval v rôznych pohrebných ústavoch. Diagnóza sa vždy zhoršovala najmä v zimných mesiacoch, preto mu lekári odporučili, aby zmenil podnebie. Rodina sa preto v roku 2008 presťahovala z New Yorku do Severnej Karolíny. "Keď sa začala pandémia, otec trávil každý deň v strachu, pretože si bol istý, že zomrie, ak sa nakazí," hovorí Sharena. Napriek tomu pomáhal príbuzným, ktorých zasiahol covid. On sám bol hospitalizovaný 3. mája.

Potom nabrali udalosti rýchly obrat a Gordonov stav sa rapídne zhoršil. Zomrel v nemocnici Duke University Hospital, kde pracuje jeho dcéra na personálnom oddelení. "Mala som sa vrátiť do práce, ale nebola som schopná. Aby som sa dostala do svojej kancelárie, musela by som prejsť okolo kliniky, ktorú navštevoval otec a ešte nie som na to pripravená," uviedla. Rovnako zle to znáša aj Quinton Wilburn, Ballardov adoptívny syn, ktorý prišiel už o svojho tretieho rodiča. Jeho biologickí rodičia zomreli, keď bol malý. Zdôraznil, že práve Gordon bol jeho otec. "Nezáleží na tom, kto je biologický otec. Otcom sa stáva ten, kto ťa vychová," dodal.