KORONAVÍRUS Hrôzostrašná spoveď: Chorého otca som vozil od nemocnice k nemocnici a žobral o pomoc, i tak zomrel

DILLÍ - Ašiš Šrívastav 14. apríla naložil svojho 70-ročného otca do malého auta, lebo sa nevedel nadýchnuť. Zaviezol ho do súkromnej nemocnice v meste Lakhnaú, kde zistili, že Sušil Kumár je infikovaný koronavírusom. Bez ohľadu na jeho vek a stav ho nemocnica odmietla prijať, pretože nemala voľné lôžka. Ašiš prosil lekárov, aby otca hospitalizovali, ale tí ho len odkázali na štátne zariadenie. Tento príbeh nemal šťastný koniec, píše na svojej webovej stránke Al-Džazíra.

Šrívastav posadil otca späť do auta, kúpil dve päťlitrové kyslíkové fľaše a začal hľadať nemocnicu, ktorá by bola ochotná ho prijať. "Nasadili sme otcovi na ústa masku a vedľa neho postavili kyslíkové fľaše. Odišli sme do centra liečby pacientov s covidom-19 vo štvrti Lalbagh. Vyplnil som registráciu pomocou krízovej linky, ale odmietli nás v tejto súkromnej nemocnici a potom aj vo vládnej. Všetci od nás chceli odporúčací list z úradu hlavného zdravotného referenta. Tak sme išli tam. Musel som čakať, bolo tam veľa ľudí. A potom prišli policajti a úrad vypratali," opisuje Ind svoje úsilie o záchranu rodiča.

Ilustračné foto Zdroj: profimedia.sk

Cítil som sa ako žobrák

v Lakhnaú v prvej polovici apríla museli mať taký odporúčací dokument všetci hospitalizovaní kvôli covidu. Aby ho mohol pacient získať, musel sa preukázať testom PCR potvrdzujúcim infekciu. Prax však vyvolala značnú kritiku a úrady štátu Uttarpradéš od neho neskôr upustili. Ašiš neskôr navštívil mnoho štátnych aj súkromných zariadení, nikde ale neuspel. "Prichádzal som ako žobrák, do veľa nemocníc som aj telefonoval. Otec chcel, aby som ho odviezol domov, že to bude dobré. Ale videl som, že sa jeho stav zhoršuje," hovorí syn, ktorý počas svojho zbesilého hľadania musel dvakrát doplniť kyslíkové fľaše. Po 36 hodinách sa im podarilo pomocou priateľa lekára nájsť súkromnú kliniku, ktorá bola ochotná Sušila prijať. Bolo už ale, bohužiaľ, neskoro, pretože ráno 16. apríla zomrel.

Nasledujúci deň zavolali Šrívastavovi z centrálneho strediska COVID a povedali mu, že majú pre jeho otca lôžko v nemocnici. "Bolo to ako rana dýkou. Keby sa ozvali o dva dni skôr, mohlo byť všetko inak." Teraz je pozitívny na koronavírus Ašiš i jeho žena, takže sú v izolácii. Je presvedčený o tom, že keby vláda zasiahla patrične včas, mohlo by sa dariť jeho rodine a tisícom ďalším oveľa lepšie. Ak vláda neprijme okamžite výrazné opatrenia proti pandémii, stane sa Uttarpradéš ďalším ohniskom covidu-19. Mŕtvych tam rýchlo pribúda, rovnako ako kremácií, zato lôžok a kyslíka je nedostatok.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mahesh Kumar A.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manish Swarup, File

Smútok a zároveň úľava

Uttarpradéš je jedným z najľudnatejších indických štátov. Žije v ňom dvesto miliónov ľudí a infikovaných tam denne pribúda viac ako 22 000. Centrálna vláda rátala s tým, že do konca apríla tam bude denne i 190 000 prípadov. Epidémia má vrcholiť v polovici mája a v júni a júli by mala ustupovať, predpokladá centrálny indický úrad pre COVID-19. Lekár Khuršíd Singh Bhatí, ktorý pracuje v súkromnej nemocnici v Dillí pre pacientov s covidom, tvrdí, že ide o mimoriadny stav. "Situácia na oddeleniach je hrozná. Niekedy musíme uložiť na jednu posteľ dvoch ľudí, aby sme zachránili ich životy. Oddelenia pracujú nad rámec svojich kapacít a počet prichádzajúcich pacientov je nepredstaviteľný. Keď niekto zomre, cítime my lekári smútok, no zároveň úľavu, pretože môžeme dať ventilátor a kyslík niekomu, ktorá má ešte nádej na záchranu. Vláda by mala okamžite povolať na pomoc armádu a dať k dispozícii čo najviac lôžok, lebo vírus sa šíri nepredstaviteľnou rýchlosťou," poznamenal Bhatí.