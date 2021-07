FOTO Väzeň odhalil, ako si vyrába víno za mrežami: Stačia mu na to tri suroviny!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Istý americký väzeň používa TikTok na to, aby ľuďom umožnil nahliadnuť do života za mrežami. Robí tak prostredníctvom receptov zo surovín, ktoré sú dostupné vo väzniciach. Má tisíce sledovateľov a jeho recepty majú na platforme neuveriteľný úspech. Najnovšie ukázal, ako vyrobiť väzenské víno.