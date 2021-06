Dôchodca (74) trpel vyše 40 rokov pikantným problémom: Môj penis zmizol, bol ako huba!

Sedemdesiatštyriročný Austrálčan začal trpieť erektilnou dysfunkciou pred vyše štyrmi desaťročiami. V jeho rodine sa vyskytovali problémy s prostatou. Asi päť rokov navštevoval urológa kvôli problémom s prúdom moču. Približne dvadsať rokov mu pomáhali drahé injekcie, ku ktorým sa dostal vďaka reklame. Napriek tomu, že mu pomáhali udržať erekciu a cítil sa o niečo lepšie, lekári mu neskôr diagnostikovali rakovinu prostaty. Napokon o ňu úplne prišiel.

Zatiaľ čo chirurgický zákrok bol úspešný, jeho penis akoby zmizol v miešku. Kvôli tomu ho Leighland často označoval ako "hubu". "Malo to na neho hrozný vplyv. Jeho penis nemal žiadnu štruktúru a myslím si, že je to veľmi veľká časť identity človeka. Bol tým veľmi oslabený," povedala mužova manželka Joy. Prezradila, že svojho manžela ľúbila a neprechovávala voči nemu nijaké negatívne pocity kvôli jeho stavu, ale ich vzťah to aj tak ovplyvnilo. Senior priznal, že jeho stav mal vplyv na psychickú pohodu. "Keď stratíš schopnosť mať erekciu a tým pádom sa nemôžeš milovať, čo je Bohom dané právo, niečo sa ti stane v hlave. Všetky tieto veci majú psychologický efekt," vysvetlil.

Komplikáciu napokon vyriešil penisový implantát, ktorý Leighland dostal, keď mal šesťdesiat rokov. Zaplatil zaň síce 8000 austrálskych dolárov (cca 5100 eur), no boli to dobre investované peniaze, pretože sa vraj vďaka nemu cítil o 150 percent lepšie. "Je to úplné kúzlo. Keď som mal implantát, už to nebola huba."

Erektilná dysfunkcia je definovaná ako neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočne pevnú erekciu na úspešné sexuálne spojenie. Podľa urologického chirurga Christophera Lovea ňou trpí asi 90 percent mužov z dôvodu fyzického problému alebo poruchy, ako je zranenie, choroba, operácia alebo užívanie návykových látok. U väčšiny mužov sa dá príčina pomerne ľahko zistiť a potenciálne liečiť.