VIDEO Blondínka varuje všetky ženy: Kontrolujte si pravidelne kabelky! Hrozivý objav v tej jej

Účinné lokalizátory môžu byť skvelou pomôckou v nebezpečných situáciách, ale zároveň aj prostriedkom, ako niekoho sledovať a bez akéhokoľvek vedomia mu vstupovať do súkromia. Podobnú skúsenosť zdokumentovala Sheridan Ellisová z amerického Texasu. Vo svojom príspevku na TikToku varuje všetky ženy, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti častejšie kontrolovali svoje tašky a kabelky. Keď si totiž z tej svojej nedávno vybrala všetky veci, našla v nej lokalizátor, ktorý vyzeral ako kľúčenka.

"V sobotu som bola na večeri v reštaurácii s kamarátkami, jedna oslavovala narodeniny. Keď som sa vracala domov, toto som si našla v kabelke. Nie je to moje a neviem, ako sa mi to tam dostalo. Okamžite som vybrala batériu. Skontrolujte si aj vy svoje kabelky," odporúča.

Príspevok zasypalo množstvo komentárov, a to najmä od žien, ktoré autorke ďakujú za upozornenie a dobrú radu. "Mám dospievajúce dcéry. Ďakujem, že ste to zverejnili. Na koľko ďalších vecí si ešte budeme musieť dať pozor?!" píše jedna. Iné zas naliehali na Sheridan, aby kontaktovala policajtov. "Polícia dokáže zistiť, kto si to kúpil a kto si stiahol a zaregistroval aplikáciu. Spolupracujte s nimi. Toto je veľmi desivé." Ďalší užívateľ podporil názor, že ide záležitosť, ktorú by mali riešiť muži zákona, pretože "ak to niekto už raz urobil, urobí to znova".