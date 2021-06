Študentka namiesto priateľa poslala pikantnú SPRÁVU svojmu profesorovi: Hanba na sto rokov

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - V niektorých situáciách sa skutočne oplatí dvakrát skontrolovať, komu posielate správu. V opačnom prípade sa vám môže stať to, čo tejto žene. Svojmu priateľovi chcela poslať dráždivú správu, no namiesto toho skončila v mobile univerzitného profesora. So svojím príbehom sa podelila na Reddite.