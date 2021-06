Mladík si odmieta dať dolu rúško počas sexu, aj keď je zaočkovaný: Jeho manželka je zúfalá

NEW YORK - Plne zaočkovaná žena uviedla, že jej manžel si od začiatku pandémie nechce sňať rúško a dokonca si ho necháva aj počas sexu. Vysvetlila, že mal odjakživa strach z rôznych chorôb, ale toto je už podľa nej príliš. Hoci už obaja dostali obe dávky vakcíny, no sa odmieta milovať bez ochrany tváre.

Nemenovaná žena pre webmagazín Slate opísala svoj život s manželom hypochondrom. Vraj bol v tomto smere vždy veľmi opatrný a obozretný, no jeho strach tentokrát zašiel až príliš ďaleko. "Posledný rok si odmieta dať dolu rúško, aj keď sme doma len my dvaja. To platí aj teraz, keď je na koronavírus úplne zaočkovaný. Nosí ho, keď spí, pri väčšine svojich kúpeľňových aktivít a, samozrejme, aj počas milovania. Keď je, vytiahne si ho, aby si mohol dať jedlo do úst, a potom ho medzi sústami rýchlo stiahne späť," opísala bizarné správanie svojho partnera, za ktorého sa vydala pred vyše piatimi rokmi.

Zdroj: Getty Images

Aj keď netrvá na tom, aby manželka robila to isté, jej nepochopenie ho údajne trápi. Najmä kvôli tomu, že zaočkovaná žena začala chodiť bez rúška na verejnosť a dokonca spolu s kamarátkami plánuje aj návštevu reštaurácie. Neustále sa mužovi snaží vysvetliť, že ho svojím správaním nevystavuje riziku. On jej ale protirečí, že vedci sami ešte úplne nerozumejú vírusu. Tvrdí, že sa len snaží zostať v bezpečí.

"Chcem znova vidieť tvár svojho krásneho manžela. Chcem ho romanticky pobozkať na pery, ako sme boli zvyknutí, a nie cez kúsok látky. Nemení si rúško veľmi často a často je páchnuce a znečistené. A nechcem, aby ma súdil za moje správanie, ktoré považujem za rozumné," zdôverila sa žena, ktorá sa teraz bojí o ich spoločnú budúcnosť. Matka jej dokonca povedala, že by sa mala od manžela odsťahovať. Podľa poradcov magazínu Slate by mal muž navštíviť lekára, s ktorým by sa porozprával o rizikách vírusu. Okrem toho by mal vyhľadať aj terapeuta.