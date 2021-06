FOTO Manželia po návrate domov zažili šok: Otvorili práčku a tam...

Natasha Prayagová sa práve vrátila späť do svojho domu v Streathame po návšteve svokrovcov. Ani vo sne by spoločne so svojím manželom Adamom nečakala, že v dome nájdu líšku. Najprv zviera videli oddychovať v chodbe. Keď ich však zaregistrovalo, zašlo ďalej do domu.

„Prvou reakciou bol šok a poplach, ktorý sa zmenil na zvedavosť. Keďže bola tma, rozhodli sme sa skontrolovať, či ide skutočne o líšku. Obaja sme sa opatrne obzerali po kuchyni, ale nevideli sme ju. Adam sa pozrel za kuchynské žalúzie, ktoré siahajú až na zem, a dokonca aj do skrine, no líška zmizla,“ prezradila Natasha. Adam však čoskoro zbadal malé ucho vykúkajúce z bubna práčky. Jeho partnerka sa domnieva, že práve tento malý a temný priestor poskytol líške dokonalý pocit bezpečia. Po tom, čo si zviera niekoľkokrát odfotografovala, sa ho snažila vylákať von jedlom.

Honestly, guys. I’ve got a fox stuck in my washing machine. WHAT THE ACTUAL FOX pic.twitter.com/dyVBTiTEXn — Natasha Prayag (@NatashaTP) May 25, 2021

"Z fotiek, ktoré sme spravili, je zrejmé, že vyzerá celkom uvoľnene, takmer šťastne. Snažili sme sa ju najskôr vyviesť pískaním, potom sme trochu búchali, ale zostala na mieste. Nakoniec som zobrala nejaké jedlo z chladničky, vložila ho do škatule a umiestnila vonku, aby som ju vylákala. Po niekoľkých minútach pomaly vyliezla smerom k cestovinám, ktoré boli umiestnené v záhrade. Zacítila vôňu cestovín a potom vybehla zadnou bránou na ulicu,“ povedala Natasha. Líška sa zastavila, vrátila sa späť, opäť pričuchla k cestovinám a potom nadobro ušla. „V tom okamihu sme zatvorili dvere do kuchyne/záhrady pre prípad, že by sa chcela vrátiť,“ dodala dievčina.

Neskôr na Twitteri zdieľala fotografie štvornohého hosťa. Jej príspevok získal viac ako 272 000 pozitívnych reakcií a 24 000 zdieľaní. Dostala tiež veselé komentáre od ľudí, ktorí hovorili o neobvyklých miestach, kde našli líšky. „Jednu som mala vo vani o štvrtej ráno, v teplú noc som nechala otvorené zadné dvere. Na mačky to neurobilo dojem,“ uviedla jedna z užívateliek.