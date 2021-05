Šok hneď zrána! Muž chcel odhaliť nezodpovedného psíčkara: Pravdu ukázali až ZÁBERY z kamery

Vaughan Colley, výkonný riaditeľ spoločnosti Building Plastics Wales, na zázname z bezpečnostnej kamery uvidel, ako na parkovisku jeho kutilského obchodu neznáma žena vykonala veľkú potrebu. Stalo sa tak až štyrikrát.

Na záberoch, ktoré boli zaznamenané pred jeho obchodom v priemyselnom areáli Penmaen v Pontllanfraithe v pondelok 17. mája okolo polnoci a ktoré zdieľal na sociálnej sieti, je vidieť, ako žena podáva tašku mužovi, potom vbehne na parkovisko a krčí sa za živý plot. Žena si následne stiahne nohavice a na asi 40 sekúnd si čupne.

Zdroj: FB/Vaughan Colley

„Prišiel som okolo šiestej hodiny ráno a uvidel som na parkovisku nejaké hovienko. Úprimne som si myslel, že je to psie hovienko,“ povedal 46-ročný Colley. „Takže som vošiel dovnútra v nádeji, že si vezmem nejaké vrecúško na psie exkrementy, aby som ho zobral, ale pomyslel som si: Počkaj, pozriem sa, kto to bol. Myslel som si, že to bude niekto, koho som denne videl venčiť psa,“ poznamenal ďalej.

Zdroj: FB/Vaughan Colley

Keď si pozrel záznam a zistil, kto to v skutočnosti urobil, zostal nepríjemne šokovaný. Je pravdepodobné, že sa mu v celej situácii asi ťažko hľadal nejaký pozitívny aspekt, no priznal, že takéto veci sa dejú neustále. „Asi po roku sme v tmavom kúte našli ľudské hovienko. Neboli sme si stopercentne istí, či je to ľudské, alebo nie, ale zazvonili sme na radu a oni to vyčistili,“ prezradil Colley.

Zdroj: FB/Vaughan Colley

„Potom som asi pred dvoma rokmi prišiel do práce a našiel jedno v rohu parkoviska, bolo veľké, naozaj veľké. Boli sme sa pozrieť na zábery z bezpečnostnej kamery, bola to okenná spoločnosť, niekto vystúpil z dodávky, urobil potrebu a odišiel,“ uviedol Colley a dodal, že spoločnosti poslal mail, na čo mu prišla ospravedlňujúca odpoveď.

Teraz sa však rozhodol prijať ďalšie preventívne opatrenia. „Nemyslím si, že je to legálne. Ak to pes nesmie, rozhodne si nemyslím, že človek má výnimku. Rozsvietil som svetlá oproti miestu, kde to tá žena urobila. Takže, keď niekto vstúpi na parkovisko, rozsvieti sa. Dúfajme, že ich to prinúti dvakrát premýšľať,“ dodal Colley.