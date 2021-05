Medzi neverníkmi existujú spoločné ZNAKY: Výskumy odhalili, ktoré to sú

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

CONNECTICUT - Zistenie, že vás váš partner podvádza, je síce zničujúce, no bohužiaľ sa to stáva čoraz častejšie. Podľa prieskumu spoločnosti YouGov z roku 2016 asi každý piaty človek tvrdí, že podviedol aspoň jedného partnera. Mali by ste si preto dať pozor na jednu vec, ktorá sa javí ako indikátor nevery.