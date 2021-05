Kráska (27) odišla z policajného zboru, teraz je milionárka: FOTO, za ktoré jej každý deň platia tisíce

Charlotte nastúpila do policajného zboru, keď mala devätnásť rokov, no vydržala v ňom pracovať iba rok. Podľa vlastných slov jej vadilo, že išlo o takmer čisto mužské prostredie, v ktorom sa ako žena necítila dobre. "Prešla som všetkými testami, ale veľmi rýchlo som pochopila, že táto práca nie je pre mňa, pretože v nej dominovali muži," vysvetlila atraktívna brunetka, ktorá sa chcela stať psovodom. Vraj by ale trvalo veľmi dlho, kým by sa dostala do psej jednotky a nemuselo by sa to ani podariť, preto s policajnou prácou sekla.

Zdroj: profimedia.sk

Namiesto toho sa Roseová začala živiť ako modelka a zaregistrovala sa na službu OnlyFans, ktorá ponúka predplatený obsah. Tejto aktivite venovala 14 až 16 hodín denne a vyplatilo sa jej to. Stala sa vďaka tomu totiž milionárkou.

Jej mesačný príjem pred pár rokmi dosahoval 10 000 libier (11 600 eur), teraz je to neuveriteľných 115 000 až 150 000 libier (133 000 až 174 000 eur) za mesiac.

"Každý si myslí, že OnlyFans je len o porne. Nemám proti pornu nič, ale ja osobne tento druh obsahu netvorím. Ten môj je krotký, väčšinou len hrám nejakú rolu alebo sa rozprávam s klientom," uviedla modelka. Dodala, že jej "kolegyne" ostali v šoku, keď zistili, koľko zarába bez toho, aby mužom musela ukázať viac.