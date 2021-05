KORONAVÍRUS Vedci upozorňujú na nepríjemný možný vedľajší účinok očkovania: Vyskytuje sa len u žien

Na internete sa objavilo množstvo správ o tom, že ženy po očkovaní trápia problémy s menštruačným cyklom. Podľa vedcov je celkom pravdepodobné, že to môže súvisieť s očkovaním. Zatiaľ však neexistujú dôkazy o tom, že covidové vakcíny narúšajú plodnosť alebo reprodukčné zdravie. "Ak máte nárok na očkovanie, urobte tak. A ak budete mať budúci mesiac ťažšie obdobie, myslite na to ako na dočasný vedľajší účinok a nebojte sa," napísala nedávno odborná asistentka z Katedry pôrodníctva a gynekológie na Aucklandskej univerzite na Novom Zélande Michelle Wiseová v odbornom časopise The Conversation.

Rozsah problému nie je jasný, ale podľa štatistík britskej vlády citovaných v časopise British Medical Journal sa k 5. aprílu 2021 vyskytlo okolo 958 prípadov menštruačných nepravidelností po očkovaní. Kate Clancyová, docentka biologickej antropológie, ktorá sa špecializuje na reprodukčné zdravie na Univerzite v Illinoise, chce lepšie pochopiť rozsah problému. Požiadala preto dobrovoľníkov o účasť v online prieskume ich skúseností s menštruáciou po podaní vakcíny. Clancyová na Twitteri uviedla, že sama po očkovaní vakcínou Moderna zažila ťažký priebeh menštruácie. Na svoj príspevok dostala množstvo odpovedí, v ktorej sa ženy zdôverujú s rovnakou skúsenosťou.

Odborníčka tiež napísala, že veľa trans-mužov a žien po menopauze, ktoré zvyčajne už nemajú menzes, hlásilo nečakané krvácanie po podaní vakcíny. "Kolegyňa mi povedala, že jej známe mali po vakcinácii silnú menštruáciu. Ja som prvú dávku Moderny dostala pred týždňom a pol, dostala som menštruáciu asi o deň skôr a krvácam, akoby som mal opäť dvadsať," prezradila Clancyová.

