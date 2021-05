Vedci z NASA vyvinuli unikátny test na KORONAVÍRUS: Stačí urobiť toto a zistíte, či ste infikovaní

Vedci z NASA z Výskumného centra Ames pracujú na vývoji aplikácie, ktorá umožní diagnostikovať ochorenie COVID-19 z dychu. Prítomnosť nového SARS-Cov-2 bude rozpoznávaná pomocou patentovaných nanosenzorov podobných tým, ktoré kontrolujú kvalitu ovzdušia v kozmických lodiach. Tzv. e-nos by tak mohol byť spoľahlivejším spôsobom na odhalenie infekcie ako súčasné meranie teploty. "Na e-nose a nanosenzorických technológiách pracujeme devätnásť rokov. Zameriavame sa na stopovú chemickú detekciu pre vesmírne aplikácie a túto vyvinutú technológiu sme teraz použili na identifikáciu COVID-19. Prenosnosť, nízke náklady a neinvazívny charakter zariadenia ho robia dokonalým pre komunitnú kontrolu priamo na mieste," uviedla členka výskumného tímu Jing Liová.

A device derived from tech used to monitor air quality inside spacecraft is being advanced for #COVID19 detection. Our E-Nose device mimics the human nose and will detect the virus by "sniffing" a person's breath: https://t.co/3NzQwhCnx7 #WorldHealthDay2021 pic.twitter.com/AtS1p4YkLp