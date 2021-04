Mladík (24) prehovoril o mimotelovom zážitku: Keď mi otec povedal, čo sa dialo po nehode, onemel som

Elpy Perez (24) z USA mal pred rokmi spoločne s otcom autonehodu, pri ktorej preletel čelným sklom. Nemal zapnutý bezpečnostný pás a kvôli svojej nedbalosti skončil v nemocnici s vážnymi zraneniami a rozrazenou pravou stranou tváre. Okrem toho ale prežil niečo, čo už dlhé roky mnohých doslova fascinuje. V niekoľkých videách publikovaných na TikToku opísal mimotelový zážitok. Rozhodol sa tak urobiť v rámci výzvy, v ktorej sa TikTokeri delia so zážitkami, ktorým je ťažké uveriť, no predsa sa stali.

"Pred niekoľkými rokmi sme s otcom išli po diaľnici, keď sme čelne narazili do kamiónu. Nebol som pripútaný, takže som preletel predným sklom, ktoré mi rozrazilo celú pravú stranu tváre. Počul som, ako ľudia hovoria, že si nepamätajú svoje zážitky z blízkej smrti, ale pamätám si veľmi živo, že som celý od krvi vstal a snažil sa nájsť svojho otca. Nikde ho nebolo možné nájsť a ja som stál uprostred pár desiatok dobrých samaritánov a snažil som sa prísť na to, čo sa stalo. Nikto sa ma ale neopýtal, či som v poriadku. Ani sa na mňa nepozreli. Neskôr som zistil, že to bolo preto, lebo ma nevideli," vysvetľuje mladík.

Pokračuje s tým, ako zrazu cítil ruku omotávajúcu sa mu okolo ramena. Nejaká osoba ho nasmerovala do dodávky. Dvere sa otvorili a vo vnútri bol muž, ktorý mu povedal, aby vstúpil, čo Elpy urobil. Ďalšia vec, ktorú si pamätá, je prebudenie sa v nemocnici na druhý deň. Následne strávil viac ako dva týždne na jednotke intenzívnej starostlivosti.

V druhej časti ságy hovorí Perez svojim 173 000 fanúšikom o tom, ako si uvedomil, že išlo o mimotelový zážitok, keď sa o tom pár rokov po nehode rozprával so svojím otcom. Ten mu totiž povedal, že to on ho odniesol do dodávky, ktorú sa mu podarilo zastaviť na ceste. Elpy vtedy nebol pri vedomí, otec zobral preto jeho bezvládne telo na ruky a odniesol ho do auta. V treťom videu dokonca ukázal röntgenové snímky, na ktorých bolo vidieť jeho hrozné zranenia. Ukázal tiež svoje fotografie pred a po operáciách, ktoré musel podstúpiť s cieľom reštrukturalizácie kostí v tvári.