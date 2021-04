FOTO šokovanej starenky (98) obletela svet: Čítajte, čo ju tak vyviedlo z miery

SEATTLE - Mark Uomoto, ako mnohí ďalší, nemohol viac ako rok kvôli pandémii koronavírusu a z nej vyplývajúcich obmedzení navštíviť svoju mamu v zariadení asistovaného bývania. Stalo sa tak až tento utorok a bol to veru poriadne emotívny moment. Keď starenka zbadala svojho syna, bola absolútne nadšená.

Mark (68) sa nemohol so svojou 98-ročnou matku Yoshiu stretnúť kvôli pandémii dlhšie ako rok. Bola totiž v karanténe a mohli sa vídať len cez okno. Nedávno sa ale Uomoto nechal zaočkovať, a tak sa mohol spolu so svojou sesternicou Gail Yamadovou vybrať do Seattlu vo Washingtone, aby mamu konečne vystískal. Vopred jej o tom ale nepovedal, aby ju poriadne prekvapil. Keď potom Yoshia zbadala svojho syna vo dverách, neverila vlastným očiam a bola vo vytržení. Jej výraz v tvári hovoril za všetko.

"Bolo nádherné ju počuť a vidieť jej výraz nadšenia. Úplne ma to pohladilo na srdci," povedal Mark v rannej šou Today televízie NBC. Vysvetlil, že jeho mama už zle počuje, takže počas doterajších stretnutí cez sklo sa nemohli poriadne porozprávať. Až teraz jej preto mohol oznámiť, že odišiel na dôchodok.

Po tom, ako agentúra Reuters zverejnila na svojom Instagrame fotky zo stretnutia, okamžite sa stali hitom. Ľudia sú nadšení z tohto milého momentu, pričom mnohí priznali, že tiež svojich blízkych nevideli už dlhé mesiace, a tak chápu, čím si Mark a jeho mama museli prejsť. "Nie som zďaleka sám, čo nevidel svoju mamu tak dlho. Preto sa tá fotka páči toľkým ľuďom," uviedol s tým, že tento okamih si bude vážiť a pamätať do konca života.