KORONAVÍRUS V Tokiu zavedú prísnejšie protipandemické opatrenia

Očkovacia kampaň v Japonsko zaostáva a väčšina ľudí v Tokiu, kde došlo k prudkému nárastu infekcií, ešte stále nie je zaočkovaná. Zvýšený stupeň varovania umožní tokijskej guvernérke Juriko Koikeovej nariadiť barom a reštauráciám kratšie otváracie hodiny, ako aj potrestať porušiteľov nariadení a kompenzovať tých, ktorí ich dodržiavajú. Opatrenia majú platiť do 11. mája.

Mnoho nových prípadov v Tokiu súvisí s nočným životom a stravovaním sa v podnikoch, hoci podľa odborníkov sa nedávno nákaza rozšírila aj do kancelárií, zariadení pre starších ľudí a do škôl. V dôsledku šíriacej sa nákazy Suga tiež zvýšil úroveň varovania pre mesto Kjóto ležiace na západe Japonska, ako aj pre ostrov Okinava. Nový štatút tam má trvať do 5. mája, keď v krajine skončia sviatky s cieľom odradiť ľudí od cestovania.

Japonsko pred menej ako tromi týždňami ukončilo v Tokiu a troch okolitých prefektúrach núdzový stav, ktorý bol v platnosti od začiatku januára.