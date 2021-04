VIDEO zvieracieho mutanta vydesilo ľudí na celom svete: Toto stretnúť, utekám kade ľahšie!

WASHINGTON - Nielen na TikToku sa takmer každý deň objavujú videá, ktoré obletia celý internet a stane za z nich absolútna senzácia. Príkladom je toto hrôzostrašné video zachytávajúce trojokého mutanta. Niektorí ľudia dokonca tvrdia, že by to mohol byť Pokémon.

Neznámy Američan na TikToku zdieľal video, ktoré v mnohých užívateľoch vyvoláva zhrozenie. Je na ňom totiž zachytené skutočne zvláštne zviera. Zdá sa, že má tri oči, zo záberov sa to ale nedá úplne zistiť. Jedna vec je však istá - identita podivného mutanta nedá mnohým spávať. Niektorí ho nazvali "ratcat", čiže "krysomačka", iní zas tvrdia, že ide o veveričku skríženú s myšou alebo veveričku s potkanom. Ďalší užívatelia zas zo žartu vyhlásili, že by to mohol byť Pokémon.

Racionálnejšie zmýšľajúci diváci naznačujú, že na videu je melanistická veverička sivá, ktorá mohla prísť o srsť kvôli svrabu. "Je to čierna veverička so svrabom. Veveričky si niekedy na jar vytrhnú kožušinu z chvostov, aby ňou vystlali svoje hniezda ešte predtým, ako budú mať deti. Spravidla im dorastie," napísala jedna osoba.