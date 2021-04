Tínedžer (19) po štyroch mesiacoch zašiel k holičovi: FOTO katastrofálneho účesu obletela svet

Devätnásťročný Thomas Haggarty z mesta Paisley neďaleko Glasgowa sa objednal v miestnom holičstve, pretože za štyri mesiace lockdownu mu poriadne narástli vlasy. Na nový účes nesmierne tešil, o to väčšie však bolo jeho sklamanie z výsledku. Opísal to ako najhorší deň vo svojom živote. Kaderník mu totiž skrátil vlasy podstatne viac a inak, než žiadal. Fotografiu nepodareného účesu dokonca uverejnil na Twitteri s komentárom: "Štyri mesiace som čakal na zostrih, len aby som dostal toto. @NicolaSturgeon, urob nám všetkým láskavosť a znova ich zavri," odkázal mladík v príspevku, pričom ho adresoval prvej ministerke Škótska.

4 months av been waiting for a haircut. Only to be hit with this. @NicolaSturgeon do us all a favour and close them again love pic.twitter.com/3au07piSfE