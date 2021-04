Zubári varujú pred jednou činnosťou: Ak ju robíte, hrozí vám trvalé poškodenie chrupu

Cmúľanie a hryzenie ľadu môže natrvalo poškodiť chrup

Mnohí sa týmto spôsobom chladia počas letných horúčav, no pravda je, že vašim zubom to vôbec neprospieva. "Ľad môže zapríčiniť najrôznejšie problémy vrátane prasknutia alebo rozštiepenia zubov či trvalé poškodenie skloviny, čo vedie k precitlivenosti a bolesti zubov," vysvetľuje Steven Barefoot zo spoločnosti DentaQuest, ktorá sídli v americkom Bostone. Aj keď sa to spočiatku nemusí javiť ako zásadný problém, následky sú trvalé. Sklovina sa totiž neobnovuje a ak si ju zničíte, jediným riešením sú fazety, dentálne dyhy alebo plomby.

Vyššia citlivosť zubov na teplé alebo studené jedlo a nápoje

Niekedy, keď sa zahryznete do kornútu so zmrzlinou alebo si dáte horúcu šálku čaju, pocítite miernu bolesť v dôsledku prudkej zmeny teploty. Zubári varujú, že ak budete často cmúľať ľad, môžete si celistvosť skloviny narušiť do takej miery, že vás bude takáto bolesť prenasledovať čoraz častejšie. V dôsledku poškodenia skloviny môžu studené aj teplé jedlá spôsobovať ostrú alebo aj pretrvávajúcu bolesť.

Vaše ďasná môžu postupne ustupovať

V dôsledku tlaku spôsobenom hryzením ľadu môžu dokonca postupne začať ustupovať ďasná. Okrem toho, že tento jav často sprevádzajú nežiaduce estetické problémy, spôsobuje aj vyššiu citlivosť zubov. Takéto ďasná už nechránia zubné korene a tie sú potom čoraz citlivejšie na vonkajšie vplyvy.

Môžu vám prasknúť zuby

"Ľad je tuhý materiál a jeho opakované hryzenie sa môže stať príčinou malých prasklín na zuboch. Nemusíte si to všimnúť hneď, ale zuby vám zoslabnú a hrozí, že sa jedného dňa zlomia," upozorňuje zakladateľ spoločnosti Sutton Place Dental Associates Joseph Salim. Zuby sú pórovité a vytvárajú sa na nich mikroskopické praskliny. Ak hryziete ľad, sklovina postupne krehne a praskliny sa pod vplyvom meniacej sa teploty v ústach rozširujú alebo sťahujú. Trhlinky však nie sú to jediné, čoho sa treba obávať. Ešte menšie ako tieto otvory sú baktérie. Chromogénne baktérie zanechávajú stopy, ktoré sú viditeľné aj voľným okom, pretože sú hnedé alebo čierne.

Ak hryziete ľad, môžu vás častejšie bolieť zuby

Sklovina slúži ako ochranná bariéra chrupu. Keď sa táto bariéra zmenší, odkryje dentín umiestnený tesne pod sklovinou, ktorý je jemnejší a náchylnejší na zubný kaz. Zdanlivo neškodný zvyk tak môže nakoniec dráždiť mäkké tkanivo alebo dužinu vo vnútri zuba, čo sa prejaví ako bolesť.