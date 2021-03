VIDEO Žene (29) drogy zničili zuby: Zubár jej spravil nový chrup zadarmo, keď ju uvidíte, odpadnete

Brittany Neglerová ako tínedžerka užívala drogy, v dôsledku čoho si zničila zuby. V dospelosti, keď sa dala dokopy, si chcela dať chrup opraviť, no zubár jej povedal, že sa s tým už nedá nič robiť a musí ich vytiahnuť. Náhrady, ktoré namiesto nich dostala, boli ale príliš veľké a nezmestili sa jej do úst. Zubár Brittany ubezpečoval, že je to v poriadku, no ona bola už zúfalá, pretože s takými zubami sa nedokázala ani poriadne najesť. "Keď prežúvam, strašne ma to bolí. To nemôže byť predsa normálne," sťažovala sa. Kvôli tomu dokonca strašne schudla, až na 35 kg, a trpela depresiami.

Potom sa Neglerová dozvedela o zubárovi Kennym Wilsteadovi z Texasu, ktorý vraj dokáže robiť zázraky. Objednala sa preto u neho na vyšetrenie. Keď Wilstead zbadal jej zuby, zostal v šoku. Taktiež ho veľmi prekvapilo, že zubár pred ním Brittany vytrhal všetky zuby, hoci to podľa všetkého nebolo potrebné a dali sa zachrániť. Ponúkol sa, že jej spraví nové v hodnote neuveriteľných 38 000 dolárov (31 900 eur). Pacientka najprv dostala zubné implantáty a po pár mesiacoch sa vrátila, aby Kenny dokončil svoju prácu.

Keď sa Brittany prvýkrát uvidela v zrkadle so svojím novým chrupom, od dojatia sa rozplakala a Wilsteada z vďačnosti objala. "Zubár a jeho manželka, s ktorou žije ďaleko odo mňa, boli predtým pre mňa úplní cudzinci. Napriek tomu neváhali a prakticky mi zachránili život a vrátili späť úsmev a sebavedomie. Úplne zadarmo," vyhlásila šťastná Neglerová, ktorá teraz prostredníctvom crowfundingu pomáha zbierať financie pre ďalších ľudí, ktorí majú vážne problémy so zubami.